Azerbaycan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Üç ili rol model olarak alacaklar

Türkiye'nin örtü altı yaş meyve ve sebze üretim merkezi Antalya, turunçgil üretimi ve ihracatı ile de dikkati çekiyor. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), bu ürünlerin çeşitlendirilmesi için Ar- Ge çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda; özel sektöre de ürün çeşitliliği ve yetiştirilen ürünlerin verimliliği noktasında Ar- Ge desteği sağlanıyor. Türkiye'nin yanı sıra, yurt dışından da BATEM'in çalışmaları yakından takip ediliyor.

Azerbaycan'dan üst düzey heyet

Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'ndan Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği Genel Müdürü Surkhay Novruzov, Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği Sektörü Daire Başkanı Shovgi Lalashov, Astara İli Tarım İl Müdürü Etibar Abbasov, Yardımlı İli Tarım İl Müdürü Shahlar Aliyev, Lenkeran İli Meslek Yüksek Okulu Direktörü Afar Karimov ile Meyve ve Çay Araştırma Enstitüsü uzmanı Chingiz Balazada, Türkiye'ye geldi. BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü ile BATEM Eğitim ve Yayım Sorumlusu Doç. Dr. Köksal Aydinşakir, Azerbaycan'ın 14 ekonomik bölgesinden biri olan Lenkeran-Astara Ekonomik Bölgesi'ndeki sebze-meyve yetiştiriciliğinin ilerlemesi için Türkiye'deki Ar- Ge çalışmalarına ilişkin, ekibe sunum yapıp, bilgi verdi.

3 il öne çıktı

Niğde, Konya ve Antalya'da yetiştirilen bölgeye özgü ürünlerle ilgili bilgiler alan ekip, Niğde'de patates, Konya'da tarım sektöründe kullanılan makine ekipmanları ve Antalya'da turunçgiller ile çilek hakkında yapılan çalışmaları ve bu ürünlerin Lenkeran-Astara Ekonomik Bölgesi'nde yetiştirilmeye uygun olup, olmadığı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Azerbaycan ile karşılıklı çalışmalar kapsamında sık sık bir araya geldiklerini belirtti. Ünlü, "Patates tohumu ile ilgili Niğde'de, akıllı tarım ekipmanlar ile ilgili Konya'da bilgi aldılar. Antalya'da da sebze tohumları, çilek ve turunçgiller ile ilgili bilgiler aldılar. Lenkeran-Astara Ekonomik Bölgesi'ni kalkındırmak amacıyla bu ziyaret gerçekleşiyor. Azerbaycan, Rusya'ya çok ürün ihraç eden bir ülke. Bizim de Azerbaycan üzerinden Rusya ve Türki Cumhuriyetlere açılmamız için önemli bir çalışma" dedi.

'Türkiye'den öğreneceğimiz daha çok şey var'

Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği Sektörü Daire Başkanı Shovgi Lalashov da ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye ile benzer yapıda ülke olduklarını belirten Lalashov, "Türkiye'den öğreneceğimiz daha çok şey var. Lenkeran-Astara Ekonomik Bölgesi'nde patates, çilek ve turunçgiller yetişiyor. Bölge halkı da buradan geçimini sağlıyor. İklimi de uygun. Yeni çeşitlerin daha çok Azerbaycan'da yetiştirilmesi ve hastalık ile zararlılara karşı alınacak önlemlerle ilgili de bilgi aldık" diye konuştu.







