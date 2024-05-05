Sigara fiyatları zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı. Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz paketin fiyatı kontrol ediliyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? Zamlı sigara fiyatları kaç TL? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları.