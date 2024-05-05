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Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıtta fiyat farkı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre akaryakıtta fiyat farkı kaldırıldı. Benzin ve motorin satışında farklılaştırılmış olsun ya da olmasın aynı tür tüm akaryakıtlar için aynı fiyat uygulanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 15 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

11:16 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
EPDK, aynı tür akaryakıtlar için tek fiyat uygulanmasına karar verdi
EPDK, aynı tür akaryakıtlar için tek fiyat uygulanmasına karar verdi

Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), 8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete Akaryakıt düzenlemesinde neler var?

Buna göre, karar kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak. Kararın Ek-1’inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu’ndan “DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt) olarak kullanılacak mı? (3) : Evet/Hayır” ibaresi ile aynı Formun altında bulunan “(3) Kuruma ‘Diğer’ olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu kararın Ek-2’sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metni’nde yer alan “Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir.” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu karar, 15 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.



#Resmi Gazete
#Resmi Gazete kararı
#akaryakıt fiyatları
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