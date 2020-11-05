Bakan Albayrak'tan Fatih mesajı: Nice senelere, nice zaferlere

EKONOMİ Bakan Dönmez: Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bugün Fatih sondaj gemisyle ilgili bir müjde verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Dönmez, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

"Hayırlı olsun"

Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Twitter hesabından mesaj paylaşan Bakan Albayrak, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" dedi.

Nice seferlere, nice zaferlere!#Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı.

Hayırlı olsun. #MilliEnerjiGüçlüGelecek #MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/Uzl8TsHsEx REKLAM November 5, 2020