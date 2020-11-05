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Ekonomi Bakan Albayraktan Fatih mesajı Nice senelere, nice zaferlere
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan Fatih mesajı: Nice senelere, nice zaferlere

Fatih sondaj gemisi, bugün Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı. 75 gün sürecek çalışmalarla ilgili mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Bakan Dönmez: Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bugün Fatih sondaj gemisyle ilgili bir müjde verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Dönmez, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

"Hayırlı olsun"

Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Twitter hesabından mesaj paylaşan Bakan Albayrak, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" dedi.

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