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Ekonomi Fatih Sondaj Gemisi 4 saatlik çalışmanın ardından Trabzon Limanına giriş yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fatih Sondaj Gemisi 4 saatlik çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na giriş yaptı

Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 1 Haziran günü İstanbul’dan Trabzon’a gelerek açığa demir atan Fatih Sondaj Gemisi kule birleştirme ve diğer hazırlıkları için bu sabah 4 saatlik bir çalışmanın ardından römorkörler eşliğinde Trabzon Limanı’na girerek demirledi.

Haber Merkezi İHA
Fatih Sondaj Gemisi
Fatih Sondaj Gemisi

İstanbul’dan 29 Mayıs günü Karadeniz’e açılan Fatih Sondaj Gemisi 1 Haziran günü Trabzon’a geldi. Açıkta 5 gün bekleyen gemi bugün sabah saat 07.00 sıralarında 180 ton çekme kapasitesi olan 5 römorkör eşliğinde motor çalıştırmadan ağır ağır Trabzon Limanı’na çekildi. Trabzon Limanı’nın 10,5 metre olan derinliğinin dev geminin pervane çalıştırmasına sorun teşkil edeceği için böyle bir karar alınırken, geminin açıktan liman içerisine alınarak rıhtıma yanaşması 4 saat sürdü. Geminin Trabzon Limanı’na girişi sırasında Mehter Takımı eşliğinde mehter marşları ve Kahramanlık türküleri seslendirildi.

HAZIRLIKLARIN ARDINDAN TRABZON LİMANI'NDAN AYRILACAK

  • Trabzon Limanı’nda kule birleştirme işlemini yapacak olan 165 metre yüksekliğindeki dev vincin tüm hazırlıklarının da bittiği belirtilirken, 70 metre yüksekliğindeki vinç ile boğazlardan sondaj gemisinin geçmesi için sökülen kule Trabzon Limanı’nda Fatih Sondaj Gemisi’ne monte edilecek. Diğer hazırlıklarının da tamamlanması ile geminin 20 Haziran’da Trabzon’dan ayrılması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde geminin Trabzon’a ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu” ifadelerini kullanmıştı.

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Fatih Sondaj Gemisi 4 saatlik çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na giriş yaptı
Ekonomi

Fatih Sondaj Gemisi 4 saatlik çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na giriş yaptı

Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 1 Haziran günü İstanbul’dan Trabzon’a gelerek açığa demir atan Fatih Sondaj Gemisi kule birleştirme ve diğer hazırlıkları için bu sabah 4 saatlik bir çalışmanın ardından römorkörler eşliğinde Trabzon Limanı’na girerek demirledi.
Michael Jordan'dan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış
Dünya

Michael Jordan'dan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış

NBA'in efsane oyuncusu Michael Jordan ile kendi logosunun bulunduğu ürünleri satan Jordan Markası, ırkçılık ve sosyal adaletsizlikle mücadele için 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışlayacak.

Jordan Markası'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatları önemlidir. Bu, tartışmaya yol açmayı amaçlayan bir açıklama değil. Ülkemizin kurumlarında başarısızlığa neden olan kökleşmiş ırkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar siyah insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız. Michael Jordan ile Jordan Markası'nın, ırkçılıkla mücadele, sosyal adalet ve eğitime erişim için çalışan kuruluşlara 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışta bulunacağını duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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