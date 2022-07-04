Ekonomi Bakan Bilgin Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu enflasyona vatandaşını ezdirmedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin: Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu enflasyona vatandaşını ezdirmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu enflasyona vatandaşını ezdirmedi" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Bilgin: Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu enflasyona vatandaşını ezdirmedi
Bakan Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu enflasyona vatandaşını ezdirmedi" ifadelerini kullandı.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan gündem başlıkları şöyle:

"Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla."

"Yüzde 42’lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik."

"Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek."

"Yüzde 30’luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi."

"Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye’deki açlık sınırı 3 bin 600 lira arasında 4 bin lira arasındadır."

"Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir."

"Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız."

Ayrıntılar geliyor...

Memurun gözü enflasyonda
EKONOMİ
Memurun gözü enflasyonda

Asgari ücret orta yolu buldu
EKONOMİ
Asgari ücret orta yolu buldu

Yeni asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı değişti! 2022 zamlı en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu?
ÖZGÜN
Yeni asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı değişti! 2022 zamlı en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Zirve kızıla boyandı

Zirve kızıla boyandı

Milyonlarcası aynı anda ortaya çıktı: Görüntülemek için akın ettiler.
Areda Piar araştırdı

Areda Piar araştırdı

Türkiye'nin yüzde 64'ü tatil için denizi tercih ediyor.
Ekrem İmamoğlu yine Avrupaya şikayet etti: Bu kez hedef Türk iş dünyası

​Dünyanın kara kutusunda dev keşif.

​Dine ve aileye saldırıyorlar.

​Avrupa ve ABD'de havalimanlarında kaos hakim.

​Milli Savunma Bakanlığı'na ait birlikler kurdu.

Ekipler tek tek gezip uyardı: Bu tuzağa sakın düşmeyin.

Topraktan çıkardıklarının değerini öğrenince harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.