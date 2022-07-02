Yeni asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı değişti! 2022 zamlı en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşların, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla hesabına işsizlik maaşı yatıyor. İşsizlik maaşı 2022 yılının ikinci yarısında hesaplara zamlı olarak yatırılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

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Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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