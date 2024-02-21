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Ekonomi

Bakan Bolat Skovakya'da İş Formu'na katıldı: Hedef ticarette 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bratislava'da Türk ve Slovak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ülke arasında yeni iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bolat, "Ticaret hacmimizi kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik" dedi.

04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:27 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ömer Bolat, Denisa Sakova.
Ömer Bolat, Denisa Sakova.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Slovakya arasındaki ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Bratislava'da yapılan Türkiye-Slovakya İş Forumu'na katılan Bolat, iş gezisi kapsamında yaptığı temasları değerlendirdi. Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile görüştüğünü ifade eden Bolat, Türkiye-Slovakya İş Forumu vesilesiyle iki ülke iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi. Görüşmelerde, Türkiye ve Slovakya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bolat, "İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik" dedi.

İŞ ADAMLARINA YATIRIM DAVETİ

Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve mobilite, iş birliğini güçlendirebilecek ana alanların öne çıktığını ifade eden Bolat, şunları söyledi: “Türkiye'nin dinamik ekonomisi, stratejik konumu ve güçlü ticaret ağıyla yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğunu anlattım. Slovak şirketlerini, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarından faydalanmaya davet ettik."

İMZALAR ATILDI YENİ SAYFA AÇILDI

Bolat, Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Kurucu Deklarasyonu'nu imzalayarak ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını bildirdi. ETOK Kurucu Deklarasyonu Toplantısı kapsamında Sakova ile görüştüklerini ve ETOK Kurucu Deklarasyonu'nu imzaladıklarını belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "JETCO, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi stratejik bir ortaklığa dönüştürerek, her iki ülkeden iş dünyası topluluklarıyla omuz omuza çalışmamızı sağlayacak. İş Forumu kapsamında DEİK ile Slovakya Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Ajansı arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına şahitlik ettik."


Yerli batarya üretimiyle Türkiye yeni mesleklerle tanıştı
Yerli batarya üretimiyle Türkiye yeni mesleklerle tanıştı

Türk savunma sanayisinin yerli pil ve batarya konusunda yaptığı yatırımlar ülkenin bazı mesleklerle tanışmasını sağladı. Pil ve batarya teknolojilerine yapılan yatırımlar ve kurulan tesislerle Türkiye'de istihdam alanında bir dizi ilke imza attıklarına değinen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, "Firmamızda Türkiye'nin ilk elektrot teknikeri, teknisyeni, ham maddeyi alıp karıştırdığımız mikser kısmının ilk operatörleri, montaj kısmında elektrotu sarıp pil hücresini kasa içerisine yerleştiren işleri yapan teknisyenleri çalışıyor. Formasyon hattındaki teknisyenlerimiz, formasyon mühendislerimiz bu alanlarda çalışan, Türkiye'nin bu meslekleri yapan ilk kişileri oldu." diye konuştu.


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Ticaret
#Slovakya
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