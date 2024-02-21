Bakan Bolat Skovakya'da İş Formu'na katıldı: Hedef ticarette 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Slovakya arasındaki ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Bratislava'da yapılan Türkiye-Slovakya İş Forumu'na katılan Bolat, iş gezisi kapsamında yaptığı temasları değerlendirdi. Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile görüştüğünü ifade eden Bolat, Türkiye-Slovakya İş Forumu vesilesiyle iki ülke iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi. Görüşmelerde, Türkiye ve Slovakya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bolat, "İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik" dedi.
İŞ ADAMLARINA YATIRIM DAVETİ
Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve mobilite, iş birliğini güçlendirebilecek ana alanların öne çıktığını ifade eden Bolat, şunları söyledi: “Türkiye'nin dinamik ekonomisi, stratejik konumu ve güçlü ticaret ağıyla yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğunu anlattım. Slovak şirketlerini, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarından faydalanmaya davet ettik."
İMZALAR ATILDI YENİ SAYFA AÇILDI
Bolat, Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Kurucu Deklarasyonu'nu imzalayarak ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını bildirdi. ETOK Kurucu Deklarasyonu Toplantısı kapsamında Sakova ile görüştüklerini ve ETOK Kurucu Deklarasyonu'nu imzaladıklarını belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "JETCO, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi stratejik bir ortaklığa dönüştürerek, her iki ülkeden iş dünyası topluluklarıyla omuz omuza çalışmamızı sağlayacak. İş Forumu kapsamında DEİK ile Slovakya Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Ajansı arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına şahitlik ettik."