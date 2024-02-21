Bakan Bolat Skovakya'da İş Formu'na katıldı: Hedef ticarette 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Slovakya arasındaki ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Bratislava'da yapılan Türkiye-Slovakya İş Forumu'na katılan Bolat, iş gezisi kapsamında yaptığı temasları değerlendirdi. Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile görüştüğünü ifade eden Bolat, Türkiye-Slovakya İş Forumu vesilesiyle iki ülke iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi. Görüşmelerde, Türkiye ve Slovakya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bolat, "İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik" dedi.