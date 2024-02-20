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Ekonomi

Yıldız Holding’de üst düzey atama

Yıldız Holding şirketlerinden Northstar’da CEO görevine gıda sektörünün deneyimli ismi Cengiz Altop atandı.

12:34 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Northstar’da CEO'su Cengiz Altop
Northstar’da CEO'su Cengiz Altop

Yıldız Holding’in inovasyon şirketi Northstar’ın CEO’su Cengiz Altop oldu.


Cengiz Altop kimdir?

Gıda sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip Cengiz Altop, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1979 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisansını aynı bölümde 1981 yılında tamamladı. 1991 yılında Yale Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayan Altop, Ülker Çikolata ve Bisküvi fabrikalarında 1983-1989 yılları arasında sırasıyla; Üretim Mühendisi, Ar-Ge & Kalite Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 1992-1998 yılları arasında Tekfen Grubu’nda Mis Süt’te Genel Müdür Yardımcısı ve Macro Süpercenter zincirinin kurucu Genel Müdürü olarak çalışan Altop, 2003-2020 arası dönemde Teknaroma şirketinin Yönetici Ortağı görevini icra etti. Cengiz Altop, 2020’de şirketin Palsgaard Gıda San. Tic. A.Ş.’ye devrolmasıyla 2023 Ocak ayına kadar bu şirkette Genel Müdürlük görevini sürdürdü. Cengiz Altop, Northstar’daki CEO pozisyonuna atanmadan önce, son olarak Palsgaard Gıda çatısı altında Global Çikolata Endüstrisi Kıdemli Ticari Lideri olarak görev yapmıştı.


Cengiz Altop, önümüzdeki dönem Yıldız Holding’e gelecekte rekabet avantajı sağlayacak ürünlerin teknoloji ve proseslerinin geliştirileceği Northstar’da inovasyon ve inkübasyon süreçlerine liderlik edecek.



Yıldız Holding 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Yıldız Holding 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

“İsrafsız Şirket” çalışma modelini tüm faaliyetlerinin odak noktasında tutan Yıldız Holding, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. İlk defa bağımsız güvence beyanı bulunan raporda Yıldız Holding ve şirketlerinin gıda israfını önleme, atık yönetimi, karbonsuzlaşma, enerji ve su verimliliği alanlarındaki öncü çalışmalarının yanı sıra çalışanlardan değer zincirine, toplumsal faydadan inovatif iş modellerine ortaya koyduğu etkiye yer veriliyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımıyla verimlilik, dijitalleşme ve insan odağında tüm ekosistemimizle birlikte dönüşerek değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.


#Yıldız Holding
#Northstar
#iş dünyası
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