Ekonomi Bakan Dönmez 4üncü sondaj gemimiz dünyadaki 5 gemiden 1i
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz dünyadaki 5 gemiden 1'i

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin, kendi klasmanında dünyadaki 5 gemiden 1'i olduğunu belirterek, yakında keşif faaliyetine başlayacağını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Dönmez: 4üncü sondaj gemimiz dünyadaki 5 gemiden 1i
Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz dünyadaki 5 gemiden 1'i

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından, Türkiye'nin yeni sondaj gemisinin görüntülerini paylaştı.


Bakan Dönmez'in "4'üncü sondaj gemimiz, dünyada kendi klasmanındaki 5 gemiden biri. Çok yakında denizlerimizin derinliklerinde yeni keşiflere çıkacak" notuyla paylaştığı görüntüde kendisinin de "4'üncü gemimiz, 7'nci jenerasyon derin deniz sondaj gemisi. Teknoloji olarak bundan daha üst seviye bir gemi yok. Gemimizin sondaja hazırlanması işlemlerini bir an önce bitirmeyi ve inşallah görevine en kısa sürede uğurlamayı hedefliyoruz" konuşması yer aldı.

Dördüncü sondaj gemisinin ilk görev yeri belli oldu
FOTOĞRAF 11
Title
Dördüncü Sondaj gemisi (Cobalt Explorer) Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşuçu Limanı'na geldi.<br><br>
Title
Güney Kore'de bulunan Okpo Limanı'ndan çıkış yapan sondaj gemisi Akdeniz'de Mersin'in Taşucu NATO Limanı'na ulaştı.<br><br>
Title
Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü gemi, iki aylık çalışmanın ardından sondaja hazır hale gelecek.<br><br>
Title
Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip, 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.<br><br>
Title
Kule yüksekliği 104 metre olan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, 200 kişilik mürettebat kapasiteli ve 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilme özelliğine sahip.<br><br>
Title
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geminin hazırlık aşamasının ardından yeni müjdeler için demir alacağını açıkladı.<br><br>
Title
Bakan Dönmez, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: \"Taşucu Limanı'nda 2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından gemimiz ilk sondajına başlayacak.
Title
Milletimizin duası ve çalışanlarımızın alın teriyle yeni müjdeler için demir alacak.
Title
Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, yedinci nesil üstün teknolojiye sahip.
Title
Uzunluğu 238 metre, genişliği 42 metre olan gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaj hazırlıkları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.\"<br><br>
Title
Dördüncü sondaj gemisinin ilk görev yeri belli oldu
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi, Güney Kore'den başladığı yolculuğunu dün Mersin Taşucu Limanı'nda tamamladı. Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan gemi, iki aylık bir hazırlık süreci sonrası Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak.
Kiracılar dikkat

Kiracılar dikkat

​Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu.
Dünyayı sarsan infaz zinciri

Dünyayı sarsan infaz zinciri

​Bu zamana kadar gelen en korkunç görüntüler.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı muhalefete icraatlarla yanıt verdi: Bazı zihniyetler görmez ama tarih mutlaka kaydeder

'Dünyada<br>tek örneği olacak'

'Dünyada
tek örneği olacak'

Cumhurbaşkanı 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' projesinin temel atma töreninde konuştu.

Batı'ya YPG/PKK tepkisi: NATO'ya terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz.

Böbreğini satıp imalathane kurmuş.

​Kastamonulu girişimci ABD ve Avrupa'ya ihraç ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.