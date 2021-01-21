Bakan Dönmez duyurdu: TANAP'tan 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti

Azerbaycan Eğitim Programı’na katılan Bakan Dönmez, karşılıklı güvene dayanan uzun vadeli ve büyük ölçekte projelerin kararlılıkla hayata geçirildiğini belirtti. Yapılan projelerle birlikte iki ülkenin kardeşliğinin güç kazandığını ifade eden Dönmez, "Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hatlarımız dönemin en önemli eserleri olarak ortaya çıkmıştı. Bu projeler başarıyla işledikçe birlikteliğimiz güç kazandı, kardeşliğimiz pekişti. Bunların devamında ise Güney Gaz Koridoru’nun en önemli parçası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ni (TANAP) tamamlayarak gaz akışını başlattık.

TANAP bir taraftan ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine çok önemli bir katkı sunarken, diğer taraftan da Avrupa’nın arz güvenliğinin anahtarı durumuna geldi. TANAP’tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP’la birlikte TANAP’ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak’’ ifadelerini kullandı.

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Kesintisiz doğal gaz

Hayata geçirilen depolama projeleri sayesinde 589 yerleşim yerinin, 173 organize sanayi bölgesinin ve 81 ilin şehir merkezinin kesintisiz olarak doğal gaz kullanabildiğini ifade eden Dönmez, ortaya konan başarının tam anlamıyla gösterildiğini söyledi.

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"Türkiye-Nahçıvan doğal gaz boru hattı projemiz için de çalışmalara tam gaz devam ediyoruz’’

Proje tamamlandığında Nahçıvan’da yaşayan Azerbaycan Türkleri’ne büyük bir rahatlık sağlayacağını söyleyen Dönmez, "2020’nin son günlerinde imza attığımız Türkiye-Nahçıvan doğal gaz boru hattı projemiz için de çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Hedefimiz Nahçıvan’a da kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı sunmak. 85 kilometrelik bu hatla taşıyacağımız yıllık 500 milyon metreküp gaz, Nahçıvan’da yaşayan Azerbaycan Türkleri’ne büyük bir rahatlık sağlayacak. Nahçıvan’ın sanayisi doğal gaz ateşiyle harlanacak’’ dedi.

"Tüm dünyaya örnek bir başarı hikâyesi yazdık"

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt sektörü başta olmak üzere serbest piyasa kurallarıyla güçlendirilmiş bir enerji sektörü için atılımların devam edeceğini söyleyen Dönmez, "2020 yılında devreye aldığımız kurulu gücümüzün neredeyse tamamını yenilenebilir kaynaklardan oluşturarak tüm dünyaya örnek bir başarı hikâyesi yazdık. Bu anlayışla kurulu gücümüzün yüzde 63,5’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşturarak önemli bir eşiği aştık.

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Ayrıca şimdi sırada bu hikâyemizi kardeş Azerbaycan ile paylaşmak var. Piyasa işleyişinden elektrik piyasasına geçiş aşamalarına, yan hizmetlerden gün öncesi ve gün içi piyasalarına kadar teorik işleyişi hep birlikte ele alacağız’’ şeklinde konuştu.

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