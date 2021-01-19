Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den doğalgaz tüketimi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, "Enerji ve Dün gerçekleşen 272,3 milyon m³'lük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon m³'lük rekor arzla karşıladık. Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk" dedi.

Dün gerçekleşen 272,3 milyon m³'lük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon m³'lük rekor arzla karşıladık.



Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk. pic.twitter.com/Wq60fblLDU — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 19, 2021

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