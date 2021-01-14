Ekonomi Doğalgaz faturalarını yüzde 20 düşürecek detay
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğalgaz faturalarını yüzde 20 düşürecek detay!

Havaların soğumasıyla birlikte çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yapılırken doğalgaz kullanımında da ciddi artış yaşanıyor. Uzmanlar ise alınacak önlemler ile doğalgaz faturalarında yüzde 20 tasarruf sağlanabileceğini dile getirip, püf noktalara ilişkin çağrıda bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Makine Mühendisi Taha Kayapınar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle bütçede ısınmadan tasarruf yapmak ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için alınabilecek önlemleri anlattı.

KÜÇÜK ÖNLEMLERLE TASARRUF YAPILABİLİR

Kayapınar, pandemi döneminde evde daha fazla vakit geçirildiğini, bu nedenle doğalgaz tüketiminin arttığını kaydederek alınacak küçük önlemlerle hem doğalgaz faturasında önemli oranda tasarruf yaparak aile bütçesine katkıda bulunulabileceğini hem de gelecek nesiller için enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanabileceğini bildirdi.

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TIKANAN FİLTRE TÜKETİMİ ARTIRIYOR

Kayapınar, "Yaşam alanlarımızın her köşesinde istediğimiz şekilde kullandığımız enerji kaynağı doğalgaz, ithal kömürün yarı fiyatına; mutfak ve banyoda tüpe göre ise 5 kat daha ucuz, konforlu ve güvenli ısınma imkanı sunuyor. Ayrıca oda sıcaklığını 1 derece düşük ayarlamak da yüzde 7 tasarruf sağlıyor. Ayrıca kombi bakımı ve seçimi de tasarruf için önemli. Zamanla filtrelerde oluşan tıkanıklık daha fazla doğalgaz tüketimine neden olacaktır. Yıllık olarak yetkili servislere kombi bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Kombi eğer balkonda ise yalıtım yapılmalı, sisteme antifiriz koyulması gerekiyor. Kombi evin veya iş yerinin büyüklüğüne göre seçilmelidir" diye konuştu.

'YÜZDE 20 TASARRUF SAĞLANABİLİR'

Kayapınar, doğru yapılmış bir tesisat ile doğalgazda yüzde 20 tasarruf edileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Tesisatı uygun şekilde yapılan mesken, kombi çalıştırıldıktan sonra 15-20 dakika içinde ısınır. Uzun süre ısınmıyorsa kombi ve peteklerin temizletilmesi gerekir. Bakım onarımı yapılmış bir doğalgaz tesisatı sayesinde yüzde 20 tasarruf yapmak mümkün. Evden çıkıldığında kombi kapatıldığı için ortam daha da soğur. Tekrar ısıtmak için ise kombi daha fazla çalışır ve normalden daha fazla doğal gaz tüketimi gerçekleşir. Kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırarak doğal gaz tüketiminden tasarruf sağlanabilir. Radyatörlerin, odada ısı dağılımını sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayarak yüzde 25 verimlilik sağlayabiliriz. Bunun için radyatörlerin önüne, üstüne eşya koymamalı, çamaşır asmamalı, önünü perde ile kapatmamalıyız. Ayrıca radyatör ve duvar arasına ısı yalıtımı koymak, camlara film uygulamak, panjur kullanmak da ısının dışarı çıkmasını engelleyecektir."

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