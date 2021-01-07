Ekonomi 235 milyon kişinin elektrik faturasında yüzde 10 indirim imkanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

23.5 milyon kişinin elektrik faturasında yüzde 10 indirim imkanı

23.5 milyon kişinin elektrik faturasında yüzde 10 indirim imkanı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun serbest tüketici limitinde yaptığı indirim kararı 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Son düzenleme ile ülke genelinde yıllık tüketimi bin 200 kilovatsaatin üzerinde olan 23.5 milyon kişi serbest tüketici oldu. Aylık elektrik faturası 75,11 lira veya üzerinde olan abonelerin kendi elektrik tedarikçilerini seçebileceğine dikkat çekip serbest tüketici olmanın avantajlarını sıralayan uzmanlar uygulama ile faturalarda ise yüzde 10'luk bir fiyat avantajının ortaya çıkabileceğini kaydediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
2021 yılı için serbest tüketici limiti bin 200 kilovatsaat olarak belirlendi.
2021 yılı için serbest tüketici limiti bin 200 kilovatsaat olarak belirlendi.

Elektrik piyasasının 2001’den bu yana serbestleştirilmesi ile birlikte, piyasanın en büyük oyuncusu olan tüketicilerin haklarını koruyacak ve onların daha iyi hizmeti daha ucuza almalarını sağlayacak mekanizmalar EPDK tarafından hayata geçirilmeye devam ediyor.

EPDK tarafından hayata geçirilen serbest tüketici uygulaması buna en iyi örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

LİMİT DÜŞÜRÜLDÜ

EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limiti üzerinde elektrik ve doğalgaz tüketiminde bulunan herkes serbest tüketici olarak adlandırılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararına göre 2021 yılı için serbest tüketici limiti bin 200 kilovatsaat olarak belirlendi. 2021 yılında aylık elektrik faturası 75,11 lira veya üzerinde olan aboneler, serbest tüketici olabilecek.

1 OCAK İTİBARİYLE BAŞLADI

Bu kararla birlikte aylık faturası 75.11 lirayı aşan 2.7 milyon abone şirket seçme hakkına sahip oldu. 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren karar sonrası Türkiye genelinde yıllık tüketimi bin 200 kilovatsaatin üzerinde olan tüketici sayısı ise 23.5 milyona çıkmış oldu.

Elektrik faturası 75,11 lira ve üzeri olan vatandaşlar şirket değiştirebilir ve pazarlık yapabilir
EKONOMİ
Elektrik faturası 75,11 lira ve üzeri olan vatandaşlar şirket değiştirebilir ve pazarlık yapabilir

TEDARİKÇİYİ KENDİN SEÇEBİLİYORSUN

Serbest Tüketici grubuna giren evler oteller, siteler, plazalar, ofisler, klinikler, sağlık tesisleri, fırınlar, pastaneler, restoranlar, büfeler, mağazalar, dershaneler, akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri, atölyeler, küçük, orta ve büyük ölçekli fabrikalar gibi elektrik ve doğalgaz aboneleri, kendi elektrik ve doğalgaz tedarikçilerini seçerek ucuz elektrik ve doğalgaz kullanma imkanına sahip olabiliyor.

SERBEST TÜKETİCİ OLMANIN AVANTAJLARI

Serbest Tüketici olmanın getirilerine bakıldığında tedarikçilerini özgürce seçebilmeleri, elektrik ve doğalgaz alış fiyatı için pazarlık yapabilmeleri, EPDK tarafından duyurulan tarifeye mahkum olmamaları, tedarik şirketlerinin kampanyalarından faydalanabilmeleri, Mevcut sözleşmeleri sona erince tedarikçilerini değiştirebilmeleri gibi avantajların ortaya çıktığını belirten Enerji Uzmanı Rahmi İncekara, bu yöntemle rekabetin getirdiği bütün olanaklardan faydalanarak, elektrik ve doğalgaz faturalarını düşürmesine imkan sağladığını belirtiyor.

YÜZDE 10 İNDİRİM SAĞLIYOR

Son yıllarda serbest tüketici sayısında önemli düşüşlerin göze çarptığını ve bu durumun üretici ve tedarik şirketleri nezdinde önemli bir motivasyon kaybına da neden olduğunu ifade eden İncekara, ''Yüzde 10'luk bir fatura avantajını sağlayan serbest tüketici limitinin düşürülmesi elektrik tüketicileri açısından önem arz etmektedir. Fiyat konusunda artan rekabet ise şirketlerin daha iyi hizmet kalitesine ulaşmasına neden olacaktır. Daha fazla müşteriye ulaşmak isteyen üretici ve tedarikçi hizmet kalitesini daha da fazla arttıracaktır.'' diye konuştu.

Elektrikte serbest tüketici limiti belli oldu
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Elektrikte serbest tüketici limiti belli oldu
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23.5 milyon kişinin elektrik faturasında yüzde 10 indirim imkanı
Ekonomi

23.5 milyon kişinin elektrik faturasında yüzde 10 indirim imkanı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun serbest tüketici limitinde yaptığı indirim kararı 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Son düzenleme ile ülke genelinde yıllık tüketimi bin 200 kilovatsaatin üzerinde olan 23.5 milyon kişi serbest tüketici oldu. Aylık elektrik faturası 75,11 lira veya üzerinde olan abonelerin kendi elektrik tedarikçilerini seçebileceğine dikkat çekip serbest tüketici olmanın avantajlarını sıralayan uzmanlar uygulama ile faturalarda ise yüzde 10'luk bir fiyat avantajının ortaya çıkabileceğini kaydediyor.
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