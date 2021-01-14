Gündem Bakan Varank "Sanayide üretim artmasına rağmen elektrik tüketimi düştü" çarpıtmasını rakamlarla çürüttü
POLİTİKA

Bakan Varank "Sanayide üretim artmasına rağmen elektrik tüketimi düştü" çarpıtmasını rakamlarla çürüttü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayide üretim arttıysa elektrik tüketimi neden düştü?" haberine rakamlarla cevap verdi. "Pandemiye rağmen Türkiye’nin sanayi üretimi artıyor. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin" sözleriyle grafikler paylaşarak cevap verdi. Verilere göre, elektrik üretiminde ağustosta yüzde 14, eylülde yüzde 7,8, ekimde yüzde 9, kasımda yüzde 8,4 ve aralıkta yüzde 9,8 artış yaşandı.

Haber Merkezi İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FOX TV'deki "Sanayide üretim arttıysa elektrik tüketimi neden düştü?" haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çürüttü.

"Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX"

Bakan Varank paylaşımında “Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde. Pandemiye rağmen Türkiye’nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin” ifadelerini kullandı ve elektrik üretimine dair grafikler paylaştı.

Grafikler elektrik üretiminin arttığını gösteriyor

Bakan Varank’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda yer verdiği grafiklere göre, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) elektrik tüketiminde 2020 yılında Covid-19 salgınının da etkisiyle nisanda yüzde 30,8, mayısta yüzde 29,4, temmuz ayında yüzde 3,7 düşüş gözlenirken, haziranda 9,3, ağustosta yüzde 14, eylülde yüzde 7,8, ekimde yüzde 9, kasımda yüzde 8,4 ve aralıkta yüzde 9,8 yıllık bazda artış yaşandı.

Bakan Varank: Tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz beklentilerin üzerinde gerçekleşti
GÜNDEM
Bakan Varank: Tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Bakan Varank duyurdu: Sanayi üretim endeksinde en güçlü görünüm ülkemize ait
EKONOMİ
Bakan Varank duyurdu: Sanayi üretim endeksinde en güçlü görünüm ülkemize ait
Abone Ol Google News
Lüks araçta jet soygun

Lüks araçta jet soygun

​Esenler'de 60 saniyede 65 bin TL'lik hırsızlık kamerada.
Yine Türk polisi yetişti

Yine Türk polisi yetişti

​Trafik ışıklarında arıza yapan araca hemen koştular...
CHP’li Faik Öztrak’ın hurdacıyı rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor diye paylaştı: Hurdacı ben çöpten ekmek toplamıyorum rızkımı kazanıyorum özür dilesin dedi

Anadolu yakasında sulu kar şeklinde etkili oluyor.

Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor.

Kıyamet koptu gelin!

Kıyamet koptu gelin!

Minare trafonun üzerine devrildi mahallenin elektrikleri kesildi.

100 bini geçti

100 bini geçti

​Bakan Koca, aşılanan sağlık çalışanı sayısını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.