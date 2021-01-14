Bakan Varank "Sanayide üretim artmasına rağmen elektrik tüketimi düştü" çarpıtmasını rakamlarla çürüttü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FOX TV'deki "Sanayide üretim arttıysa elektrik tüketimi neden düştü?" haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çürüttü.

"Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX"

Bakan Varank paylaşımında “Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde. Pandemiye rağmen Türkiye’nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin” ifadelerini kullandı ve elektrik üretimine dair grafikler paylaştı.

Grafikler elektrik üretiminin arttığını gösteriyor

Bakan Varank’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımda yer verdiği grafiklere göre, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) elektrik tüketiminde 2020 yılında Covid-19 salgınının da etkisiyle nisanda yüzde 30,8, mayısta yüzde 29,4, temmuz ayında yüzde 3,7 düşüş gözlenirken, haziranda 9,3, ağustosta yüzde 14, eylülde yüzde 7,8, ekimde yüzde 9, kasımda yüzde 8,4 ve aralıkta yüzde 9,8 yıllık bazda artış yaşandı.

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