Bakan Varank: Tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını bugün açıklamıştı.

Buna göre, geçen yıl kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 11 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,7 artış oldu.

"Üretimini en çok artıran ülkelerden biriyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklanan rakamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirten Varank "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek.

"2021 sıçrama yılı olacak"

Hayata geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021, inşallah Türkiye için bir sıçrama yılı olacak" dedi.