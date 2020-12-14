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Ekonomi Bakan Varank duyurdu Sanayi üretim endeksinde en güçlü görünüm ülkemize ait
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank duyurdu: Sanayi üretim endeksinde en güçlü görünüm ülkemize ait

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde5,5 arttı.

"Dijital dönüşümü hızlandıracağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak" ifadelerini kullandı.


Sanayi üretim endeksi yükseldi
EKONOMİ
Sanayi üretim endeksi yükseldi

"Finansal istikrarı güçlendireceğiz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Varank, şu ifadeleri kullandı: "Sanayi üretimi ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık yüzde 10,2 arttı.Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının 2. dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net: sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak içine ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek finansal istikrarı güçlendireceğiz."

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