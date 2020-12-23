Hayat Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır?
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Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır?​

Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır?

Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz faturalarındaki artışlar gözle görülür şekilde fazlalaştı. Bugünlerde internette en çok aratılan konuların başında ''doğalgaz tasarruf nasıl yapılır?'' sorusu var. Peki gerçek bir tasarruf nasıl sağlanır? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz faturaları da tasarrufu da gündemimizdeki yerini aldı. Isı tasarrufu için öncelik yalıtımdan geçse de doğalgazla ilgili alınan bazı önlemler tasarrufu sağlıyor.

RADYATÖRLERE DİKKAT

Radyatörlerde hava olması ya da radyatörlerin temizlenmeye ihtiyacı olması, ısıtma performansının düşmesinin başlıca nedenlerindendir. Dolayısıyla siz de böyle bir durumla karşı karşıyaysanız evinizi daha çok ısıtmak için kombinin derecesini artırmak ve tasarruftan uzaklaşmak durumunda kalacaksınız.

KOMBİ BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ

Radyatörler kadar kombi bakımının da oldukça önemli olduğunu hatırlatalım. Yıllık kombi bakımını aksatmamak hem güvenliğiniz hem de doğal gaz kullanımında tasarruf edebilmeniz için olmazsa olmaz.

ISI YALITIMI YOKSA ISINMAK HAYAL

Kombinizi açtınız, ama soğuk kış günlerinde pencerenizi sürekli açık bırakıyorsanız eviniz ısınmaz. Isı yalıtımına dikkat etmezseniz evinizin ısınması hayal olur. Kış aylarında doğal gaz tasarrufu yapmak ve minimum tüketimle maksimum performansı elde etmek istiyorsanız ısı yalıtımı konusunda gerekenleri yapmanız şart!

KOMBİYİ SÜREKLİ AÇIP KAPATMAK DOĞRU DEĞİL

Doğal gaz tasarrufu için petekleri kapatmak hem evinizdeki sıcaklığın yok olmasına ve dolayısıyla akşam kombinizi yüksek ısıda açmanıza hem de tesisatta dolaşan ve petekler sayesinde evinizi ısıtan suyun soğumasına neden olur. Haliyle soğuk su, sıcak su haline gelene kadar yakıt tüketimi üst düzey olur ve bu da ne kadar isteseniz de doğal gaz tasarrufu yapmanıza engel olur. İşte, tam da bu nedenle kombinizi kapatmamanız gerekir. Dilerseniz kombinizi kapatmayıp sadece kısabilirsiniz.

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