Ekonomi Bakan Dönmez Enerji sektöründe kadınlara inancım tam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Enerji sektöründe kadınlara inancım tam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle bir araya geldi. Bakanlık olarak hayallerine heyecanla koşan bütün kadınların yanında olduklarını belirten Dönmez, "Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez: Enerji sektöründe kadınlara inancım tam
Bakan Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sektörde kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla Enerji Veren Kadınlar jürisiyle bir araya geldi. Bakan Dönmez, proje kapsamında toplam 126 başvuruyu değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dönmez, hayallerine heyecanla koşan bütün kadınların yanında olduklarını belirterek, "Toplam 126 başvuru dosyası alındı. Bu da etkinliğimizin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında ne kadar önemsendiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

'Kadınların başvuru sayısı he geçen gün artıyor'

Dönmez, başvuru sayısının her yıl arttığını kaydederek, "Bizi asıl mutlu eden sektörümüzde kadın istihdamının artması. Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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