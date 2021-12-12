Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Hedef sıfır maliyet

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde EMD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, trende gerçekleşen sohbet esnasında EMD Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye’yi çağdaş bir seviyeye taşımak ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için 7/24 çalıştıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 450 kilometreye çıkararak konforunu arttırdıklarını, meydana gelen trafik kazalarında ise can kayıplarının büyük oranda önüne geçildiğini aktardı. Bir ülkenin büyümesi için ulaştırma altyapısının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, 2002 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 637 kilometreye çıkarttıklarını ve şu anda da devam eden 250 kilometre daha tünel çalışması olduğunu belirtti.

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GÜNDEM Kanal İstanbul ne zaman açılacak?

İstanbul’da 7 metro hattı 2023’te hizmete giriyor

İstanbul gibi kalabalık bir şehirde toplu taşımanın öneminin yüksek olduğunu ve bu kapsamda metro çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi, Halkalı- Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı, Kazlıçeşme-Sirkeci hattı, Altunizade-Çamlıca hattı ve Kadıköy-Kartal hattında Sabiha Gökçen bağlantısı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Söz konusu yatırımların maliyetinin yaklaşık 60 milyar lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bunları da önümüzdeki aylarda bir bir açmaya başlayacağız. 2023 yılında da bu 7 hat ve 103 kilometrenin tamamını bitirme hedefimiz var" diye konuştu.

GÜNDEM Kanal İstanbul için düğmeye basıldı: Şehrin geleceği kurtulacak

"Kanal İstanbul alternatif bir su yolu olarak olmazsa olmaz"



Kanal İstanbul projesinin Türkiye’nin uzun vadeli yatırımlarından biri olduğunu ve gelecekte yaşanacak problemlerin şimdiden önleminin alınması gerektiğini söyleyen Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Şu an dünya ticaret hacmi yaklaşık 12 milyar ton civarında, bu 25 milyar tona çıkacak. Bu yüklerin yüzde 90’ı denizyolundan taşınıyor. İstanbul Boğazı’nın da kapasitesi belli, şu anda 40 binin üzerinde bir gemi geçişi sağlanıyor. Önümüzdeki yıllarda 70 binlere çıkması bekleniyor. Rakamlar, bu kadar geminin de İstanbul Boğazından geçemeyeceğini gösteriyor. Sorunlara çözüm bulmak için Kanal İstanbul alternatif bir suyolu olarak olmazsa olmaz" dedi.

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OYNAT 01:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün büyük projelerin önünü kesmek istediniz dinlemedik, dedik ki 'kervan yürür' ve kervan yürüdü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, 'Her ne kadar birileri kendi ilgi alanında olmayan bilgileri 'bize sorulmadı' diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması bilime ve hukuka uygun şekilde yürütüldü ve tamamlandı. 'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum, unutmayın kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola öyle çıkılmıştır.



Siz zaten ülkede bu bugüne kadar dikili ağacınız yok. Sizler şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık aynen bugün Kanal İstanbul projesi için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Avrasya Tüneli'ni yaptık onun da önünü kesmek istediniz. Dinlemedik, dedik ki kervan yürür ve kervan yürüdü.



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“En büyük önceliğimiz, Kanal İstanbul’da yapı maliyetinin genel bütçeye hiç yük getirmeden yapmak”

Kanal İstanbul projesinin maliyeti açısından çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde demiryolu hattının da çalışmalarını yaptık, ihalesini de yaptık, inşaata başlandı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattının Halkalı-Ispartakule arasının da ihalesini yaptık, tamamen Kanal İstanbul’a göre dizayn edildi. Kanal İstanbul’un altından tünelli bir şekilde geçecek, onun çalışmaları için de önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızla birlikte orada program da yapabiliriz, bir tören daha yapabiliriz. Yine bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz, bir taraftan alternatif finans modellerini çalışıyoruz. Buradaki bizim en büyük önceliğimiz, Kanal İstanbul’da yapı maliyetinin genel bütçeye hiç yük getirmeden yapmak. Bu finans modeli üzerinde çalışmalarımız var. Orada da belli bir seviyeye geldik. Dünyanın en önemli altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Kanal İstanbul’daki gelir getirici işlerin, bu işin finansında kullanılması açısından da çok ciddi mesafeler kaydettik. İnşallah o netleşecek önümüzdeki aylarda. Ondan sonra da yürümeye başlayacağız. 2022 yılı içerisinde hedefimiz bunu yoluna koymak" diye konuştu.

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