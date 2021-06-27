Kanal İstanbul için düğmeye basıldı: Şehrin geleceği kurtulacak

Türkiye’yi dünya deniz ticaretindeki rolünü güçlendirecek, İstanbul Boğazı’nın güvenliğini sağlayacak ve Marmara’yı çevresel felaketlerden koruyacak Kanal İstanbul’un temeli dün dualarla atıldı. Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü temel atma töreninde “Kanal İstanbul’a İstanbul’un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

Bugün Türkiye’nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün rahmetli Menderes, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi ülkemizin kalkınma mücadelesinin sembol isimlerinin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğin kurtarma projesi olarak bakıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, 'Yapılan çalışmalar 2050 yılında boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir.



Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için yeni bir kanal inşa düşüncesini gündeme getirdik. Biz Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğin kurtarma projesi olarak bakıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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GELECEĞİ KURTARMA PROJESİ

Bugün Kanal İstanbul Projesi’nin ilk köprüsünün temelini attık. İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğaz’dan, 1930’lu yıllarda, yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Her büyük geminin Boğaz geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Halbuki hesaplamalara göre İstanbul Boğazı’nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. Kanal İstanbul’a İstanbul’un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İBB Başkanlığı’ndan itibaren rüyası olduğunu söylediği Kanal İstanbul’un temeli dualarla atıldı.

SİZİ DİNLESEK YAPILMAZDI

Kanal İstanbul fikrini milletimizle paylaştığımız 27 Nisan 2011’den itibaren proje en ince detayına kadar çalışıldı. Projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun şekilde yürütüldü. Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır. CHP, Yavuz Sultan Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi dev eserlere karşı çıktı. Sizi dinlemiş olsaydık bunların hiçbiri yapılamayacaktı. Dinlemedik ve kervan yürüdü. Sizin zaten bu ülkede bu güne kadar dikili bir ağacınız yok. Eğer biz sizi dinlemiş olsaydık projelerin hiçbiri yapılamayacaktı.

OYNAT 01:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün büyük projelerin önünü kesmek istediniz dinlemedik, dedik ki 'kervan yürür' ve kervan yürüdü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, 'Her ne kadar birileri kendi ilgi alanında olmayan bilgileri 'bize sorulmadı' diye sızlanıyorsa da projenin her aşaması bilime ve hukuka uygun şekilde yürütüldü ve tamamlandı. 'Bize sorulmadı' diyenlere sesleniyorum, unutmayın kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola öyle çıkılmıştır.



Siz zaten ülkede bu bugüne kadar dikili ağacınız yok. Sizler şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık aynen bugün Kanal İstanbul projesi için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Avrasya Tüneli'ni yaptık onun da önünü kesmek istediniz. Dinlemedik, dedik ki kervan yürür ve kervan yürüdü.



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35 ÜLKEDEN 3 BİN 500 KİŞİ

Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi. Modelleme çalışmalarında 35 ayrı ülkeden 3 bin 500 kişi görev aldı Bay Kemal. Biz neyi, nerede, kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz’daki mevcut trafiğin yüzde 99’unu karşılayacak şekilde tespit edildi.

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MİLLETİN KASASINDAN TEK KURUŞ ÇIKMAYACAK

Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanları İstanbul’un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracak. Kanal İstanbul’u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Gemiler, liman ve diğer unsurlardan elde edilecek kazançlarla Kanal İstanbul kendini finanse edecektir. Böylece Türkiye, devletin ve milletin kasasından, kesesinden 5 kuruş çıkmadan dünya çapında bir esere daha kavuşacaktır.

Türkiye’ye katkısı maliyeti ile kıyaslanamaz. Ülkemizin kalkınma hamleleri varlığını hala sürdüren zihniyet tarafından engellenmeye çalışıldı. CHP her adımın önünü kesti. Bugün de bunun için çalışıyorlar. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok.

OYNAT 00:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bak bu musluk takma töreni değil, dünyaya örnek bir kanalın temelini atıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı musluk takma merasimine atıf yapan Erdoğan, 'Bak bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin temelini atıyoruz.' ifadelerini kullandı.



Erdoğan, 'Kanal hattı boyunca 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj 248 jeofizik etüt gerçekleştirildi. 3 bin 500 kişi görev aldı bay Kemal. Biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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BUNLAR ÇAYLAK

Kanal İstanbul’a karşı çıkan muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Bugün millete hizmet eden ne kadar abide eser varsa hepsi de bu çapsız zihniyetin karşı çıkmasına rağmen ülkemize kazandırıldı. Şimdi de Kanal İstanbul’a karşı çıkıyorlar. Devlet adabını bile hiçe sayarak, akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya? Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunları bilmeden bir yere varamazsınız. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok. Bu halk, kimin bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmak için ter döktüğünü kimin de avara kasnak gibi sürekli aynı şeyleri söyleyerek hiçbir iş yapmadan sırt üstü yattığını görüyor, biliyor” dedi.

DÜNYA BİR KEZ DAHA BİZE HAYRAN KALACAK

Erdoğan, Kanal İstanbul’un bugün ilk köprüsünün temelini attıklarını hatırlatarak, “Yarın altyapı işlerine başlayacak, öbür gün kanalın kazmasını vuracak, makinaları çalıştıracak ve böylece bir abide eseri inşallah milletimizin emrine vereceğiz. Fatih, İstanbul’u fethederken, gemileri karadan yürüterek dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Boğaz’ın üzerine birer kandil gibi astığımız köprülerle biz de dünyayı kendimize hayran bıraktık. Marmaray ve Avrasya Tüneli’yle boğazın altından iki kıtayı birleştirerek dünyayı kendimize hayran bıraktık. Şimdi de Marmara ve Karadeniz’i yeni bir Boğaz’la Kanal İstanbul’la birbirine bağlayarak bir kez daha dünyayı kendimize hayran bırakacağız” dedi.

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