Ekonomi Bakan Kurum 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor
EMLAK

Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor

Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) 2002 yılından bugüne 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor. Bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek, 240 aya varan vadeyle, 894 lira sabit taksitle bu kampanya yapılacaktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar 240 aya varan vadeyle, 894 lira sabit taksitle ev sahibi olacak.
Vatandaşlar 240 aya varan vadeyle, 894 lira sabit taksitle ev sahibi olacak.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda, 2020 Mali Yılı Bütçesi'nin maddelerini görüşmek üzere toplandı. Yürütme adına bütçe görüşmelerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milletvekillerinin iddia ve sorularını yanıtladı.

240 ay vade, 894 lira sabit taksit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, '100 bin sosyal konut kampanyası' kapsamında talepleri toplamaya başladıklarını bildiren Bakan Kurum, "Bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, 2002 yılından bugüne 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor. Bugüne kadar 857 bin bağımsız bölüm ürettik ve 160 milyar liralık iş yaptık. Sosyal donatılarımızı da eklediğinizde 1 milyon bağımsız bölümün üzerinde tamamen alt gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik, yine şehirlerimizin sosyal altyapılarını güçlendirmeye yönelik bir çok iş ve işlemi yaptık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu çerçevede alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla ve bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek, 240 aya varan vadeyle, 894 lira sabit taksitle bu kampanya yapılacaktır" dedi.

Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi
EKONOMİ
Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi

"81 ilde millet bahçesi yapıyoruz"

Kampanyanın 81 ildeki alt gelir grubu vatandaşlara yönelik yapılacağını belirten Bakan Kurum, milletvekillerinin, "Kampanya 21/B'ye göre mi ihale edilecek?" şeklindeki soruları üzerine de "21/B özellikli işleri tarif ediyor. Dolayısıyla burada özellikli bir iş olması hâlinde, aciliyet gerektirmesi hâlinde, terörle ilgili bir işlem olması hâlinde 21/B buna cevaz veriyor. Bunun dışında, aciliyeti olmayan işlerle alakalı 21/B'ye göre ihale yapılmadı. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla devam edilecektir" şeklinde konuştu.
Kurum, millet bahçelerini ise 81 ile yaptıklarını, kişi başı yeşil alan miktarını arttırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız'' dedi. Projenin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 17 milyar 300 milyon lira.


Kentsel dönüşüm

Bir soru üzerine, kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi hedefler koyduklarını ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl 300 bin bağımsız bölüm, beş yılda 1,5 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefi koyduk. Bunları da, afet riski altındaki alanların dönüşümü, yine deprem riski altındaki alanların dönüşümü, tarihi alanların dönüşümü, sanayi alanlarının dönüşümü şeklinde 4 ana başlıkta topladık ve 'yerinde, hızlı, gönüllü dönüşüm yapacağız' dedik. Bu çerçevede, sanayi alanlarının dışarı çıkarılması, yine vatandaşlarımızın o can ve mal güvenliği riski taşıdığı Dilovası'na biz yerel seçim zamanında gittik ve hem vatandaşımızla hem orada sivil toplum örgütlerimizle görüştük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanoğlu göğe değil toprağa yakın yaşamalıdır
OYNAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanoğlu göğe değil toprağa yakın yaşamalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Günümüzde yüksek katlı binaların sayısındaki artışa değinen Erdoğan, ''insanoğlu göğe değil toprağa yakın yaşamalıdır. 20 katlı, 30 katlı, 40 katlı binaların içinde yaşamak aslında mümkün değildir'' dedi.


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