Ekonomi Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi
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Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi

Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yurt genelinde "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni uygulayacağı alanlar açıklandı. Konutlar İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla'da, Ankara'da Beypazarı, Güdül, Sincan, Nallıhan, Bala, Haymana ve Çubuk'ta, İzmir'de Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk'ta inşa edilecek. Başvuruları alınmaya başlanan yeni sosyal konutlar için il ve ilçe listesi ile konut sayılarına ilişkin bilgilere TOKİ'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Haber Merkezi AA
&quot;100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi&quot;nde talep toplanmaya bugün başlandı.
"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde talep toplanmaya bugün başlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni hayata geçireceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu.

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde talep toplanmaya bugün başlandı.

Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2 1 ve 3 1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabiliyor.

  • Başvuru süresi 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız'' dedi. Projenin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 17 milyar 300 milyon lira.

Konutların inşa edileceği il ve ilçeler

Yeni sosyal konutların yapılacağı yerler arasında İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla, Ankara'da Beypazarı, Güdül, Sincan, Nallıhan, Bala, Haymana ve Çubuk, İzmir'de Aliağa, Karabağlar, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri bulunuyor.

En çok konutun inşa edileceği illerden Gaziantep'te de sosyal konutlar Güneykent, Nurdağı, Şehitkamil ve Islahiye ilçelerinde yükselecek.

Yeni sosyal konutların yapılacağı il ve ilçelerin listesi ile konut sayılarına ilişkin detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "444 86 54 Alo TOKİ" hattından erişilebiliyor.

Dar gelirli vatandaşlar proje doğrultusunda yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabilecek. Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek.

Şehit aileleri ve engelli vatandaşlara özel kontenjan

Projede Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak.

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor.

100 bin sosyal konutta başvurular başladı: İşte en önemli şart
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100 bin sosyal konutta başvurular başladı: İşte en önemli şart

Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor.

  • Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane geliri olarak en fazla net 5 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 6 bin lira gelire sahip olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.

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