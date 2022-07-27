Bakan Nebati'den önemli kripto para görüşmesi

Son yılların popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralara ilişkin hükümetin atılımları devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao ile videokonferans görüşmesi yaptı. Görüşme kapsamında Blokzincir ekosistemi ve kripto varlıklar konusunda değerlendirmeler yapıldı.
We had a virtual meeting with Mr. Changpeng Zhao, the founder of Binance. Mr. @cz_binance and I had discussions on the blockchain ecosystem and crypto assets. pic.twitter.com/hkJrFxkugQ
We had a virtual meeting with Mr. Changpeng Zhao, the founder of Binance. Mr. @cz_binance and I had discussions on the blockchain ecosystem and crypto assets. pic.twitter.com/hkJrFxkugQ— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) July 27, 2022