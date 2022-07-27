Ekonomi Bakan Nebatiden önemli kripto para görüşmesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den önemli kripto para görüşmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü. Videokonferans aracılığıyla yapılan görüşmede kripto varlıklar ve blokzincir ekosistemi hakkında değerlendirmeler yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebatiden önemli kripto para görüşmesi
Bakan Nebati, Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü.

Son yılların popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralara ilişkin hükümetin atılımları devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao ile videokonferans görüşmesi yaptı. Görüşme kapsamında Blokzincir ekosistemi ve kripto varlıklar konusunda değerlendirmeler yapıldı.
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