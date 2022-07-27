Bakan Nebati'den önemli kripto para görüşmesi

Ekonomi

Sayısı artıyor: Hedef 2023'te 91 adet ATAK

Millî taarruz helikopteri T129 ATAK Projesi’nde teslimatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar beş adet ATAK helikopteri daha TSK’ya teslim edilecek. 2023’e kadar ise ATAK sayısının 91’e çıkarılması hedefleniyor