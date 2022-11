Bakan Nebati'den TOGG için kredi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının satır başları şöyle;

Türkiye önemli bir konumda ve bu konum hasebiyle de her türlü sıkıntıdan hızlı bir şekilde kendisini kurtaran ve yoluna devam eden bir ülke. Bunu da özellikle de dünyanın karşı karşıya kaldığı kriz anlarında çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Her krizde muhakkak krizle ilgili söylemlerini yükselten bir grup vardır. Bunlar hep aynı şeyi söylerler "başaramazsınız, yürütemezsiniz, ülke zarar görecek, insanlar zarar görecek" diye. Ancak her türlü bu kötümser karamsar tabloyu çizenlere rağmen ülkemiz hızlı bir şekilde uyum sağlayarak yeni durumu gözetip adımlarını da ona göre atıyor. Hatırlayın, 2008 krizinde teğet geçecek demişti Cumhurbaşkanımız neler neler yaptılar. 15 Temmuz'da darbe girişimi ile karşı karşıya kalan bu ülke kendisin koruyup kollama faaliyeti ile milleti ile birleşerek üstesinden gelmişti.

Özellikle ekonomik olarak 2018'de yine ataklarla karşı karşıya kaldığı zaman hızlı bir şekilde kendisini toparlamıştı. Yakın tarihe baktığımız zatan başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere Türkiye içerisindeki birçok muhalif medyada sosyal medyada ve toplumda ülkenin küçüleceği zarar göreceği ve yılı tamamlarken negatif bir büyüme ile gerçekleştireceğini iddia ettiler. Fakat hatırlayın Çin'den sonra ülkemiz yüzde 1,8'lik büyüme ile yılı tamamladı. Geçen yıl yine aynı kurum ve kuruluşlar ülkenin büyüklüğüne ilk aylardan itibaren tek haneli fakat küçük haneli olarak ilan edip sonra her geçen ayda ve çeyrekte bunu revize etmek zorunda kaldılar. Çift haneli olacak dediğimiz zaman yine aynı şeyleri söylediler. Yüzde 11 ile kapattığımız zaman yine söyleyenlerle kötümserlerle iyimserler arasındaki farkı gördük. Bugün yine malum ilk çeyrek ikinci çeyrek baktığımız zaman toplamda ilk yarı yılda yüzde 7,5'luk bir büyüme gerçekleştiren bir ülkemiz var.

TOGG İÇİN KREDİ MÜJDESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek" dedi.

Togg büyük bir hayalin gerçeğe vurumudur. O otomobil olarak lanse edilebilir ama bizim dönemimizde yaşayan insanlar açısından çok faklı bir anlam ortaya koyuyor. Niye? Çünkü ben 58 yaşındayım 61 yıl önce Devrim otomobili bu ülkede üretime başlarken yolu kesildi. Aynı gerekçelerle yolu kesildi. Yapamazsınız, edemezsiniz, beceremezsiniz bu ülke bunu yapacak kapasiteye sahip değildir diyerek yolunu kestiler. Uçaklarımızın yolunu kestiler. Birçok yatırımın yolunu kestiler, füzelerimizin yollarını kestiler. Bunlar maalesef ülke içerisindeki çığırtkanlıklarla da iş birliği yapılarak yapıldı. Bu çığırtkanlar sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de yerli otomobil üretilecek dediği zaman had seviyede seslerini yükselttiler. Ancak temeli atıldığı zaman yine dalga geçtiler. Temele gittiğimizde aynı ertesi gün ve aynı akşam sosyal medyada, medyada aynı çığırtkan ekip Türkiye bu otomobili üretemez, üretilirse şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyerek sözlerini ortaya koydular. Kim bu çığırtkan ekip? Köprüyü yaptırtmam diyenler, köprüyü sattıtmam diyenler, Marmaray'ı, Avrasya'yı, havaalanını yaptırtmam diyenler. Yani aslında bir taş üstüne bir taş koymamış vizyon sahibi olmayan ülkesini küçümseyen sürekli başkalarına gözünü diken, beklentilerini başkaları üzerinden kuran bir küçücük azgın grup.

Fakat sessiz çoğunluk dediğimzi şey son 20 yılda ortaya konmuş olan başarıların bir nişanesi olarak sadece savunma sanayiinden değil aynı zamanda da otomotivde de bir adım atılacağına inandı. Nihayetinde biz yine Togg ile tanıştık. Ben çok heyecanlıyım çünkü milletvekili iken araç yapılacak dendiği zaman bundan büyük bir keyif alan, haz duyan ve heyecanlanan birisi olarak ilk yaptığım şey ben bu otomobilin ilki mutlaka bu işin fikir babası olan sayın Cumhurbaşkanımıza aittir fakat ne olur bu keyfi bana da yaşatın diyerek resmi yazı yazan biriyim.

"KGF'DE İLK KEZ FATURA KARŞILIĞI İŞLEM YAPILACAK"

Esnafa kredi desteğinde limitleri 350 bin liradan 500 bin liraya çıkardık. Hazırlıkları süren KGF'de ilk kez fatura karşılığı işlem yapılacak.

Bankalar kredi kullanırken bilançoya bakarlar, kredi dönüşü kapasitesine bakarlar, A, B, C, D olarak değerlendirirler, hazırladığımız KGF'de yüzde 75 hedefliyoruz.

KGF destekli kredi paketi çalışması ile Hazine üzerindeki riski bir miktar artıracağız, çünkü o şirketleri, KOBİ'leri yaşatma hedefimiz var. Krediye ulaşımda engeli olanlara kolaylık vereceğiz.

Krediye ulaşımda zorluk yaşayanlar bilançosu kötü olanlar. KGF destekli kredilerin dövize, altına ihtiyacı olmayan kesimlere gitmesi engellenecek.

