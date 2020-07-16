Bakan Varank, 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bursa şehrinin çok önemli bir merkez olduğunu ve yeni fabrika ile daha da önemli bir hal alacağını söyleyen Esgin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle Türkiye Otomotiv Girişim Grubu tarafından (TOGG) yerli otomobilin Bursa' da üretilmesi hepimiz için bir heyecan oluşturdu. Biz bugün devam eden karayolları yatırımlarımızı, KGM 14'üncü Bölge Müdürümüzle birlikte inceliyoruz ve bu çerçevede projelerimiz devam ediyor. Dürdane Köprülü Kavşağı'na daha önce başlamıştık, yılsonunda bitecek şekilde çalışmalarımızı hızlandırdık. Bunun hemen ardından Dürdane'den sonra İstanbul ve Gemlik yolunda Kurtul'da çok seviyeli bir kavşak yapıyoruz. Bunun da projeleri tamamlandı ve bu projeyi de başlatıyoruz. Engürücük ve Güzelyalı arasında daha önce başlamış olan 21 kilometrelik bir yolumuz var. Yerli otomobilin de bu bölgede yapılmasıyla birlikte bu yol daha da önem arz etti. Bu yolun bir kısmını duble olmak kaydıyla Engürücük Kavşağı'nı da yine çok seviyeli ve mükellef bir şekilde olduğumuz çalışmalarımızı ve projelerimizi tamamladık. Bu anlamda ihale sürecine giriyoruz ve hızlı adımlarla devam edeceğiz. diye konuştu.