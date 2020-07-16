Bakan Varank, 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü. Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.
EKONOMİ
TOGG yolunda hazırlıklar tamam: Cumartesi günü fabrikanın temeli atılacak
EKONOMİ
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alanda çevre düzenleme çalışmalarına başlandı
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 22 milyar TL'lik öngörülen yatırımla inşa edilecek yerli ve milli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi bölgedeki hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cumartesi günü atılacak yerli ve milli otomobil fabrikasının temelini atması için çalışmalar devam ederken, bir yandan da fabrikanın kurulacağı alana giden yollarda çalışmalar devam ediyor.
Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde yapılacak ve doğrudan 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temel atma töreni öncesi asfaltlanan Engürücük-Güzelyalı arasında yer alan ve TOGG fabrikasına giden 21 kilometrelik yol asfaltlanırken, Bursa-Gemlik arasında yer alan ve yıl sonuna kadar yapımı tamamlanacak olan Dürdane Köprülü Kavşağı ile hemen ardından başlanacak olan Kurtul Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık yerinde inceledi.
İlk önce Dürdane'de yer alan kavşaktaki çalışmaları inceleyerek bilgi alan milletvekilleri daha sonra cumartesi günü temeli atılacak olan TOGG fabrikasına giden ve asfaltlanan 21 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu.
Bursa şehrinin çok önemli bir merkez olduğunu ve yeni fabrika ile daha da önemli bir hal alacağını söyleyen Esgin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle Türkiye Otomotiv Girişim Grubu tarafından (TOGG) yerli otomobilin Bursa' da üretilmesi hepimiz için bir heyecan oluşturdu. Biz bugün devam eden karayolları yatırımlarımızı, KGM 14'üncü Bölge Müdürümüzle birlikte inceliyoruz ve bu çerçevede projelerimiz devam ediyor. Dürdane Köprülü Kavşağı'na daha önce başlamıştık, yılsonunda bitecek şekilde çalışmalarımızı hızlandırdık. Bunun hemen ardından Dürdane'den sonra İstanbul ve Gemlik yolunda Kurtul'da çok seviyeli bir kavşak yapıyoruz. Bunun da projeleri tamamlandı ve bu projeyi de başlatıyoruz. Engürücük ve Güzelyalı arasında daha önce başlamış olan 21 kilometrelik bir yolumuz var. Yerli otomobilin de bu bölgede yapılmasıyla birlikte bu yol daha da önem arz etti. Bu yolun bir kısmını duble olmak kaydıyla Engürücük Kavşağı'nı da yine çok seviyeli ve mükellef bir şekilde olduğumuz çalışmalarımızı ve projelerimizi tamamladık. Bu anlamda ihale sürecine giriyoruz ve hızlı adımlarla devam edeceğiz. diye konuştu.
Gemlik Mudanya arası 10 dakikaya düşecek<br><br> TOGG fabrikasının Gemlik'e yapılacağı kararının ardından bölgenin daha da önem kazandığını ve yatırımların arttırıldığını söyleyen Esgin, “Geçtiğimiz yıl başlayan Güzelyalı ve Engürücük arasındaki 21 kilometrelik yolu inşallah bu yıl yapacağımız çalışmalar ile birlikte 9'uncu kilometreden 21'inci kilometreye tamamlamış olacağız. Geçtiğimiz aylarda Altıntaş'ta bir viyadüğümüzü tamamlamıştık, şimdi Çamlık mevkinde 2'inci viyadüğümüzü yapıyoruz. Bunun ardından da Altıntaş 2 viyadüğümüzü de yaparak Kurşunlu Çevre Yolunu tamamlayarak bu bölgedeki yolla ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış olacağız. Gemlik Mudanya Güzelyalı arası 10 dakikaya düşecek diye konuştu.
Yeni fabrika ile Bursa sanayisine de yeni bir motivasyon geleceğini belirten Esgin, “Türkiye'nin yerli otomobili Gemlik'den geliyor, bu bizim için çok önemli bir kıvanç kaynağı. Bursa'nın sanayisine yeni bir motivasyon, istihdama da ekonomiye de Türkiye'ye de çok önemli katkılar sağlayacak olan yeni nesil projeleride içerisinde barındıracak bir projeksiyon. Biz bu anlamda önümüzdeki günlerde temel atma törenimizi gerçekleştirerek Türkiye'nin hayaline, Bursa'nın gelecek vizyonunu ortaya koyacak bu projeyi başlatmış olacağız. Bölgede ve temel atma projesi öncesinde son hazırlıklarımızı yerinde gördük. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın eşlik edeceği ve yeni Türkiye'nin vizyon projesi olan yerli otomobilin temel atma projesinde buluşacağız. İşte 2023, 2053 ve 2071 olarak sembolize ettiğimiz kutlu yürüyüşümüzün hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir adım atmış olacağız. dedi.
TOGG fabrikasına giden ve Bursa-Gemlik arasında yapılacak karayolları yatırımlarını yerinde inceleyen Zafer Işık ise, “Bugün Gemlik ve çevresinde bir takım kavşak ve diğer projeleri incelemiş olduk. Bunlardan biri olan TOGG'u Ankara yoluna bağlayacak Engürücük Kavşağı'nı yerinde inceleme şansımız oldu. Tüm bunların projeleri hazır, kısa süre içerisinde ihaleye çıkarıp hizmete açmış olacağız. Ama şuanda Türkiye'nin yerli ve milli otomobil fabrikasını karayolları ağına bağlayacak noktada buluyoruz. Burada teknik ekiple birlikte çalışma yapıyoruz. Bu yolla birlikte yerli ve milli otomobilin üretileceği Gemlik'de ki fabrikamız karayolu ağına bağlanmış olacak. şeklinde konuştu.
Yerli otomobil TOGG yolunda hazırlıklar tamam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü temeli atılacak yerli ve milli otomobil fabrikasının yollarında hummalı çalışmalar devam ediyor. Fabrikanın kurulacağı alana giden yol asfaltlanırken, Bursa-Gemlik arasında kalan Dürdane ve Kurtul'da yapılacak karayolları yatırımlarında AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık incelemelerde bulundu. Mustafa Esgin, “Bölgede ve temel atma projesi öncesinde son hazırlıklarımızı yerinde gördük. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın eşlik edeceği ve yeni Türkiye'nin vizyon projesi olan yerli otomobilin temel atma projesinde buluşacağız." dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019’da tanıtılan Milli Otomobil TOGG’un şarj üniteleri de üretilmeye başlanıyor. Yaklaşık 5 milyon dolara Erzurum’a kurulan fabrikada Eylül ayından itibaren şarj üniteleri üretilecek.
BEB 3D Tasarım ve GERSAN Elektrik ortaklığında üretilecek olan şarj ünitelerinin prototipleri ise tanıtıldı. Yüzde yüz yerli olarak üretilen ünitelerin tasarımı ve yazılımı ise dikkat çekiyor. Üniteler ilk etapta istasyon tipi ve ev tipi olarak iki çeşit üretilecek.
Erzurum - Pasinler karayolu üzerine kurulan fabrikada ise ilk etapta 250 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Pandemi sürecinden dolayı Eylül ayına ertelenen üretim süreci başladıktan sonra yerli şarj üniteleri yurdun her yerinde istasyon olarak kurulacak. Şarj ünitelerinin 2023 yılına kadar Türkiye’nin her yerinde olması hedefleniyor.
Cihazlar yazılımı ve tasarımıyla yüzde yüz yerli” <br> <br> GERSAN Yatırım Koordinatörü Ensar Temur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cihazların yüzde yüz yerli olduğunu ifade ederek “ 2016 yılında şirketimizin elektrikli otomobillerin piyasaya çıkacağını fark etmesi üzerine biz şarj ünitelerini üretmeye karar verdik. O dönemde AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile tanıştık. O bize bu şarj ünitelerini Erzurum’da üretmemiz için bir talepte bulundu. Bizde burada bu projeyi yapmaya karar verdik...
İlk etapta 15 kişiyle ardından 250 kişiyle burada çalışacağız. Yüzde yüz yerli bir şekilde üretim yapıyoruz. Biz çalışmalarımızı İstanbul’da tamamladık. Eylül sonunda burada Cumhurbaşkanımız gelirse onunla birlikte ciddi bir açılış yapacağız. Milli ve yerli bir şarj ünitesi üretiyoruz mühendislerimiz de Türklerden oluşuyor. Artık elektrikli araçlar daha ön plan olacak. Bu tür araçlarda arızada az, yakıt fiyatı da az olduğu için ilgi çekecek” dedi.
Şarj üniteleri istasyon tipi ve ev tipi olarak iki çeşit üretilecek” <br> <br> Şarj ünitelerin istasyon tipi ve ev tipi şeklinde iki çeşit üretileceğini kaydeden BEB 3D Tasarım şirketi sahibi Hakan Şahin ise Cihazı iki çeşit ürettik. Bu cihazlar hem istasyon tipi hem ev tipi olacak. Tamamen uzaktan kontrollü cihazlar. Bu sürekli güncellenebilir yeni çıkan araçlar için özel tasarlanıyor...
Yakın gelecekte bu şarj üniteleri her yerde görünecek. Bütün dünyayı takip ediyoruz. Kendimizi ona göre güncelliyoruz. Bunun için arkadaşlarımız yurt dışında bulunuyor. Türkiye’de tek üretilen yüzde yüz şarj ünitesidir. 2023’de yerli otomobil çıktığında bu istasyonların her yerde olması lazım...
Yerli otomobil sadece bizim hızımızı değil tüm dünyadan bize talepleri de arttırdı. Çünkü dünyadakiler Türkler elektrikli araç üretiyorsa bunun ünitesini de üretiyorlar diyorlar. Bu proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Erzurum’da yapılmaya karar verildi” şeklinde konuştu.
Milli otomobil TOGG’un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG’un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Türkiye'nin milli otomobili TOGG'un şarj üniteleri görücüye çıktı. Eylül ayından itibaren Erzurum'da üretilecek olan şarj ünitelerinin prototipleri tanıtıldı. Ünitelerin üretimi başladıktan sonra ise yurdun her yerinde istasyonlar kurulmaya başlanacak.
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TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır' ifadelerine yer verildi.
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Yerli otomobilin tasarım süreci mini belgesel oldu: 150 bin saatte hazırlandı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım sürecini anlatan bir mini belgesel yayımladı.