Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alanda çevre düzenleme çalışmalarına başlandı

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Hara bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

DHA Hara bölgesinde bulunan TSK'ya ait arazideki alanda çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak olan alan, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor.

DHA İnşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarı 22 milyar lira olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, yakın zamanda temel atma töreni gerçekleştirilecek olan fabrikanın kurulacağı alanda, çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

TOGG SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

TOGG’un dün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

“Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır. #YeniLigGemlik.”

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EKONOMİ TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım: Yeni Lige Yolculuk'un bir sonraki adımı hazır

OYNAT 00:46 TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır' ifadelerine yer verildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 TOGG'dan yerli otomobile ilişkin yeni paylaşım Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG resmi Twitter hesabından yerli otomobilin fiziksel özelliklerini anlatan bir video paylaştı. TOGG'dan yapılan paylaşımda, ''Türkiye'nin Otomobili'ni, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştiriyoruz'' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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