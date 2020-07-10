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OTOMOTİV

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım: Yeni Lige Yolculuk'un bir sonraki adımı hazır

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve "İnşaat Başlangıç Töreni" için de "Çok yakında" ifadesi görülüyor.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin Otomobili, geçtiğimiz yıl aralık ayında Bilişim Vadisi'nde tanıtılmıştı.
Türkiye'nin Otomobili, geçtiğimiz yıl aralık ayında Bilişim Vadisi'nde tanıtılmıştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, #YeniLigGemlik" etiketiyle "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadelerine yer verildi.

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım
OYNAT 00:46
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır' ifadelerine yer verildi.


Saat 18.07'de paylaşılan görüntüde, "Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve "İnşaat Başlangıç Töreni" için de "Çok yakında" ifadesi görünüyor.

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Söz konusu paylaşımın saat 18.07'de yapılması, "İnşaat Başlangıç Töreni"nin de 18 Temmuz'da yapılacağı şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

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Kısa süreden yaklaşık 16 bin görüntülenme sayısına ulaşan paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi ve çok sayıda yorum yaptı.

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İşte Türkiye'nin yerli otomobili
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