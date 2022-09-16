Ekonomi Bakan Yanık İhtiyaç sahibi ailelere eylülde 340 milyon liradan fazla ödeme yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelere eylülde 340 milyon liradan fazla ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için eylül ayında toplam 340 milyon 499 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" dedi. Yanık ayrıca, SED hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını da belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelere eylülde 340 milyon liradan fazla ödeme yapıldı
​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aile odaklı hizmet anlayışıyla çocukların öncelikle ailelerinin yanında büyümesini esas alan çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için her ay SED ödemesi yapıldığını kaydetti.

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Böylece çocukların ailelerinden kopmadan, geleceğe sağlıklı şekilde hazırlanmalarına imkan sağlandığını belirten Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için eylül ayında toplam 340 milyon 499 bin TL SED ödemesi yaptık" dedi. SED hizmetinin sadece ekonomik desteği kapsamadığını vurgulayan Bakan Yanık, koruyucu ve önleyici hizmet modeli olan SED ile çocuklara psikolojik ve sosyal destek de verildiğini kaydetti. Yanık, "SED kapsamındaki çocuklarımız için birçok etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımızı sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz" dedi.

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