Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından güzel haber geldi: Eylül SED ödemeleri yattı mı?

İhtiyaç sahibi ailelere eylülde 340 milyon liradan fazla ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayındaki SED Hizmeti ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

SED yardımı kime verilir?

Bakanlık olarak "aile odaklı hizmet" anlayışıyla yürüttükleri çalışmalarda çocukların öncelikle ailelerinin yanında büyümesini esas aldıklarını belirten Yanık, bu amaçla SED Hizmeti sunduklarını kaydetti.

SED yardımı ne zaman alınır her ay mı ödeniyor?

Yanık, söz konusu ödemenin ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için her ay yapıldığını belirterek, böylece çocukların ailelerinden kopmadan geleceğe sağlıklı şekilde hazırlanmalarına imkan sağlandığını aktardı.

SED desteklerinde çocukları psikolojik destek veriliyor mu?

Koruyucu ve önleyici hizmet modeli SED'in sadece ekonomik desteği kapsamadığını vurgulayan Bakan Yanık, ayrıca çocuklara psikolojik ve sosyal destek de verildiğini hatırlattı.

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Bakan Yanık, "SED kapsamındaki çocuklarımız için birçok etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımızı sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SED hizmetlerinden kaç kişi yararlanıyor?

SED Hizmeti'nden 147 bin çocuğun yararlandığını belirten Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için eylül ayında bu kapsamda toplam 340 milyon 499 bin TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

SED yardımı nedir, kimler alır?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

Sosyal ekonomik destek (SED) yardımına başvuru nasıl yapılır?

SED başvuruları, Bakanlık il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerince alınıyor. Destek, yapılan sosyal inceleme sonucuna göre ailelere sağlanıyor.

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Sosyal ekonomik destek yardımı sorgulama nasıl yapılır?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

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