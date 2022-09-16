Özgün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından güzel haber geldi Eylül SED ödemeleri yattı mı?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından güzel haber geldi: Eylül SED ödemeleri yattı mı?

Eylül ayı SED ödemeleri ne zaman yapılacak? sorular Sosyal ve Ekonomik Destek destek yardımı alanlarca araştırılıyordu. SED yardımlarının hesaplara yatırıldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eylülde ihtiyaç sahibi ailelere toplam 340 milyon 499 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ödemesi yapıldı. Peki SED yardımı yatıp yaptmadığı nasıl öğrenilir? Aile Bakanlığı SED yardımı sonucu nasıl öğrenilir? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED yardımı sorgulama ekranı:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SED yardımı SORGULAMA: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri yattı mı, yatan iller hangileri?
SED destek yardım paraları yattı mı?

İhtiyaç sahibi ailelere eylülde 340 milyon liradan fazla ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayındaki SED Hizmeti ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

SED yardımı kime verilir?

Bakanlık olarak "aile odaklı hizmet" anlayışıyla yürüttükleri çalışmalarda çocukların öncelikle ailelerinin yanında büyümesini esas aldıklarını belirten Yanık, bu amaçla SED Hizmeti sunduklarını kaydetti.

SED yardımı ne zaman alınır her ay mı ödeniyor?

Yanık, söz konusu ödemenin ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için her ay yapıldığını belirterek, böylece çocukların ailelerinden kopmadan geleceğe sağlıklı şekilde hazırlanmalarına imkan sağlandığını aktardı.

SED desteklerinde çocukları psikolojik destek veriliyor mu?

Koruyucu ve önleyici hizmet modeli SED'in sadece ekonomik desteği kapsamadığını vurgulayan Bakan Yanık, ayrıca çocuklara psikolojik ve sosyal destek de verildiğini hatırlattı.

Bakan Yanık, "SED kapsamındaki çocuklarımız için birçok etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımızı sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SED hizmetlerinden kaç kişi yararlanıyor?

SED Hizmeti'nden 147 bin çocuğun yararlandığını belirten Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için eylül ayında bu kapsamda toplam 340 milyon 499 bin TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

SED yardımı nedir, kimler alır?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

Sosyal ekonomik destek (SED) yardımına başvuru nasıl yapılır?

SED başvuruları, Bakanlık il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerince alınıyor. Destek, yapılan sosyal inceleme sonucuna göre ailelere sağlanıyor.

Sosyal ekonomik destek yardımı sorgulama nasıl yapılır?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

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