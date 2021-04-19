Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Zümrüt Selçuk duyurdu 8 bin kişiye kooperatifçilik eğitimi verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Zümrüt Selçuk duyurdu: 8 bin kişiye kooperatifçilik eğitimi verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl hayata geçirecekleri 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi' projesi kapsamında 8 bin kişiye farkındalık eğitimi vereceklerini belirterek, "Kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Zümrüt Selçuk duyurdu: 8 bin kişiye kooperatifçilik eğitimi verilecek
Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, kadınların hayatın her alanında daha aktif roller alması için çalıştıklarını belirterek, ulusal eylem planlarıyla her daim bunu desteklediklerini, farkındalık eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleriyle bu süreci kuvvetlendirdiklerini kaydetti.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarla güçlü iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu yıl bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüteceğimiz Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi projesi, 'IPA II Programı' kapsamında kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

'8 BİN KİŞİYE FARKINDALIK EĞİTİMİ'

Projenin kooperatif kurmak isteyen, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan kadınlar ile hâlihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadın ve erkeklere yönelik olduğunu kaydeden Selçuk, "Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin de dahil olduğu proje ile 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadınlarımıza kooperatifçilik eğitimi, hali hazırda kooperatif ortağı olan 1500 kadınımız ile 3 bin erkeğe kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi olmak üzere toplam 8 bin kişiye farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz.

DANIŞMAN HAVUZU

Ayrıca, 1000 kadınımıza yönelik de danışman havuzu oluşturulması ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk açıkladı: Aile Danışmanlığı hizmetimizden 35 bin kişi ücretsiz yararlandı
EKONOMİ
Bakan Selçuk açıkladı: Aile Danışmanlığı hizmetimizden 35 bin kişi ücretsiz yararlandı

Bakan Selçuk: SGK'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız borç yapılandırması için başvurdu
EKONOMİ
Bakan Selçuk: SGK'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız borç yapılandırması için başvurdu
Abone Ol Google News
Kilosu 2 bin lira

Kilosu 2 bin lira

Yerini bilen aramak için dağa çıkıyor.
Akli dengesi yerinde

Akli dengesi yerinde

​Doktoru bin 570 farklı numaradan arayıp taciz etti.
Yunan Bakanın ziyaretinde ilk defa gördük

Yunan Bakan'ın ziyaretinde ilk defa gördük

​AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

​Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor.

​İngiltere'den sıra dışı Kovid deneyi.

Mars'ta ilk uçuş denemesi

Mars'ta ilk uçuş denemesi

​NASA'nın helikopteri, ilk görevini başarıyla tamamladı.
Adana 41 derece!

Adana 41 derece!

​Sıcak, koronavirüsü unutturdu Adanalılar parklara döküldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.