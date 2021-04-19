Bakan Zümrüt Selçuk duyurdu: 8 bin kişiye kooperatifçilik eğitimi verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, kadınların hayatın her alanında daha aktif roller alması için çalıştıklarını belirterek, ulusal eylem planlarıyla her daim bunu desteklediklerini, farkındalık eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleriyle bu süreci kuvvetlendirdiklerini kaydetti.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarla güçlü iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu yıl bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüteceğimiz Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi projesi, 'IPA II Programı' kapsamında kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapacağız" dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

'8 BİN KİŞİYE FARKINDALIK EĞİTİMİ'

Projenin kooperatif kurmak isteyen, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan kadınlar ile hâlihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadın ve erkeklere yönelik olduğunu kaydeden Selçuk, "Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin de dahil olduğu proje ile 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadınlarımıza kooperatifçilik eğitimi, hali hazırda kooperatif ortağı olan 1500 kadınımız ile 3 bin erkeğe kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi olmak üzere toplam 8 bin kişiye farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz.

DANIŞMAN HAVUZU

Ayrıca, 1000 kadınımıza yönelik de danışman havuzu oluşturulması ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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