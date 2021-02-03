Bakan Selçuk: SGK'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız borç yapılandırması için başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM’lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar TL’yi aştı ve şimdiye kadar 2,75 milyar TL tahsilat yapıldı'' dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM’lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı.
Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar TL’yi aştı ve şimdiye kadar 2,75 milyar TL tahsilat yapıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM’lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı.
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