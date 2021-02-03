Ekonomi Bakan Selçuk SGKye 1 milyon 770 bin vatandaşımız borç yapılandırması için başvurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk: SGK'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız borç yapılandırması için başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "SGK'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız toplam 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM’lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar TL’yi aştı ve şimdiye kadar 2,75 milyar TL tahsilat yapıldı'' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Selçuk: SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1 milyon 428 bin oldu
EKONOMİ
Bakan Selçuk: SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1 milyon 428 bin oldu

Evsizler için 6 milyon lira kaynak kullanıldı: 2020'de 2 bin 454 kişiye sahip çıkıldı
HAYAT
Evsizler için 6 milyon lira kaynak kullanıldı: 2020'de 2 bin 454 kişiye sahip çıkıldı

Bakan Selçuk duyurdu: 87 ilaç daha geri ödeme listesinde
HAYAT
Bakan Selçuk duyurdu: 87 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bakan Selçuk: 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu
EKONOMİ
Bakan Selçuk: 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu
Abone Ol Google News
Kilim satıp yol parası biriktiriyor

Kilim satıp yol parası biriktiriyor

​Kanser hastası kadın Ankara'ya gidebilmek için çalışıyor.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

'Gizli davetli' düğün salonlarını denetleyecek.
Darbeci Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı yere atılıp çiğnendi

76 kişi serbest bırakıldı

76 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin açıklama.
Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​İzmir'deki 10 katlı binada yangın paniği.
Piyasalar merakla bekliyordu

Piyasalar merakla bekliyordu

​Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Rakibine <br>acımadı: 9-0

Rakibine
acımadı: 9-0

​​Manchester United, Southampton'ı farklı geçti.
Silinen paylaşımlar geri alınabiliyor

Silinen paylaşımlar geri alınabiliyor

​Instagram'a geri dönüşüm kutusu özelliği eklendi.
Çukurda feci ölüm

Çukurda feci ölüm

Su şebekesini onarmak istedi yaşamını yitirdi.
Yüzen kışlayı<br>geri çekti

Yüzen kışlayı
geri çekti

​ABD'den dikkat çeken Orta Doğu kararı.
2 trilyon lirayı aştı

2 trilyon lirayı aştı

​İşte borsadaki en değerli 20 şirket.
Gramaj hilecilerine büyük darbe

Gramaj hilecilerine büyük darbe

​'Aldatıcı ticari uygulama' kapsamına alındı ceza yağacak.
Av yasağı kalktı

Av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda ilk hamsiler balık haline geldi.
Yeni soykırım korkusu

Yeni soykırım korkusu

​Darbe, yıllardır etnik temizliğe maruz kalan Arakanlı Müslümanları endişelendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.