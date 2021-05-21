Bakanlık duyurdu: İşlemler dijital ortama taşındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan düzenlemeler sayesinde, gerçek ve tüzel kişiler il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruya gerek olmadan "tekpencere.tarbil.gov.tr" adresi üzerinden doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekler. Ayrıca, işletme tescil belgesi de dijital ortamdan sağlanabilecek. Bu çerçevede hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi ödemeleri sanal post üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan sistemle, hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek.

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"İşlemlerin dijital ortama alınması üreticilere faydalı olacak"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, söz konusu işlemlerin dijital ortama alınmasının üreticilere faydalı olacağını söyledi. Çelik, "Dijital ortamda işlem yapılması, hem sağlık hem vakit açısından üreticilerimize kazanç sağlayacaktır. Bu tür yenilikler, ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyük emek sarf eden üreticilerimize kolaylık ve çalışma azmi katmaktadır." dedi. Üreticileri, işlemlerini dijital platformlardan yapmaya davet eden Çelik, bu tür sistemlerin kullanımının verilecek eğitimlerle daha da artacağını dile getirdi.

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FOTOĞRAF 14 Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, yetkililerin uyarıları doğrultusunda evden çıkmamaya başladı. Riskli grup olan 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması ise yasaklandı. Evcil hayvan sahipleri, evlerinden çıkmayınca, bakımlarının aksamaması için hayvanlarını hayvan otellerine vermeye başladı. Vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirmek, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanması için can dostlarını veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakıyor. Çukurova ilçesindeki Karaisalı yolunda 22 dönüm alanda 36 yatak kapasitesiyle hizmet veren evcil hayvan otelinin ortaklarından Mehmet Ali Efe, normal şartlar altında kış ve ilkbaharda sezonun ölü geçtiğini ancak koronavirüs nedeniyle hayvanlarının iyi hizmet almasını isteyen vatandaşların talebi üzerine yatak kapasitesini artırmayı planladıklarını söyledi. Koronavirüse karşı otelde dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ve hayvan sahiplerinin bile ziyaretinin kabul edilmediğini kaydeden Efe, hayvanların 'pet taksi' ile evlerinden alınıp otele getirildiğini ve hizmet sonunda tekrar evlerine bırakıldığını anlattı. Efe, otelde konaklayan evcil hayvanların evde gördükleri hizmetin birebir aynısından biraz daha fazlasını sağladıklarını vurgulayarak şunları söyledi: Mama saatleri, kullanılması gereken ilaçlar, gezme saatleri, oyun saatleri, hepsi burada dikkate alınıyor. Bir şehirde, bahçede ya da parkta ne gerekiyorsa burada fazlasıyla yapılıyor. Salgının ilk ortaya çıktığı zamanlarda haftada 8-10 randevumuz oluşurken bu sayı günde 5-6'ya çıktı. İnsani açıdan bu virüs yüzünden oldukça üzüntülüyüz ama salgından küçük dostlarını korumak, bakımlarının, ihtiyaçlarının olduğu gibi devam etmesini isteyen hayvan sahipleri için burası uygun ve konsept bir alan. Doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmak üzere. Diğer pet otellerinin yanı sıra veteriner hekim kliniklerinin de hareketlendiğini duyuyoruz. Bu alanı izole tuttuğumuz için riski minimumda tutuyoruz. Alanımızda haftada 4 gün dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız Adana'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan evcil hayvan sahipleri, can dostlarının bakımı ve ihtiyaçlarının aksamaması için veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakmaya başladı. Evcil hayvan otellerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. BiP'te paylaş

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İşletme tescil belgesi ve hayvan pasaportu nedir?

İşletme tescil belgesi, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında düzenlenen, işletmenin sahip bilgileri, adresi, sürü bilgileri, hayvan türü ve hayvan sayısı gibi bilgilerin yer aldığı, hayvancılık işletmesinin TÜRKVET'te (Hayvan Kayıt Sistemi) kayıtlı olduğunu gösteren belgedir.