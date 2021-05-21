Ekonomi Bakanlık duyurdu İşlemler dijital ortama taşındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık duyurdu: İşlemler dijital ortama taşındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi işlemlerini dijital ortama taşıdı. Söz konusu pasaport ve belgeye ilişkin ödemeler sanal post üzerinden gerçekleştirilebilecek. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:- "Dijital ortamda işlem yapılması, hem sağlık hem vakit açısından üreticilerimize kazanç sağlayacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakanlık duyurdu: İşlemler dijital ortama taşındı
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan düzenlemeler sayesinde, gerçek ve tüzel kişiler il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruya gerek olmadan "tekpencere.tarbil.gov.tr" adresi üzerinden doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekler. Ayrıca, işletme tescil belgesi de dijital ortamdan sağlanabilecek. Bu çerçevede hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi ödemeleri sanal post üzerinden gerçekleştirilebilecek.

  • Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan sistemle, hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bunu yaptırmayanlara 10 bin lira ceza uygulanacak
HAYAT
Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bunu yaptırmayanlara 10 bin lira ceza uygulanacak

"İşlemlerin dijital ortama alınması üreticilere faydalı olacak"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, söz konusu işlemlerin dijital ortama alınmasının üreticilere faydalı olacağını söyledi. Çelik, "Dijital ortamda işlem yapılması, hem sağlık hem vakit açısından üreticilerimize kazanç sağlayacaktır. Bu tür yenilikler, ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyük emek sarf eden üreticilerimize kolaylık ve çalışma azmi katmaktadır." dedi. Üreticileri, işlemlerini dijital platformlardan yapmaya davet eden Çelik, bu tür sistemlerin kullanımının verilecek eğitimlerle daha da artacağını dile getirdi.

Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız
FOTOĞRAF 14
Title
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, yetkililerin uyarıları doğrultusunda evden çıkmamaya başladı. Riskli grup olan 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması ise yasaklandı. Evcil hayvan sahipleri, evlerinden çıkmayınca, bakımlarının aksamaması için hayvanlarını hayvan otellerine vermeye başladı. Vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirmek, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanması için can dostlarını veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakıyor.
Title
Çukurova ilçesindeki Karaisalı yolunda 22 dönüm alanda 36 yatak kapasitesiyle hizmet veren evcil hayvan otelinin ortaklarından Mehmet Ali Efe, normal şartlar altında kış ve ilkbaharda sezonun ölü geçtiğini ancak koronavirüs nedeniyle hayvanlarının iyi hizmet almasını isteyen vatandaşların talebi üzerine yatak kapasitesini artırmayı planladıklarını söyledi. Koronavirüse karşı otelde dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ve hayvan sahiplerinin bile ziyaretinin kabul edilmediğini kaydeden Efe, hayvanların 'pet taksi' ile evlerinden alınıp otele getirildiğini ve hizmet sonunda tekrar evlerine bırakıldığını anlattı.
Title
Efe, otelde konaklayan evcil hayvanların evde gördükleri hizmetin birebir aynısından biraz daha fazlasını sağladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
Title
Mama saatleri, kullanılması gereken ilaçlar, gezme saatleri, oyun saatleri, hepsi burada dikkate alınıyor. Bir şehirde, bahçede ya da parkta ne gerekiyorsa burada fazlasıyla yapılıyor. Salgının ilk ortaya çıktığı zamanlarda haftada 8-10 randevumuz oluşurken bu sayı günde 5-6'ya çıktı. İnsani açıdan bu virüs yüzünden oldukça üzüntülüyüz ama salgından küçük dostlarını korumak, bakımlarının, ihtiyaçlarının olduğu gibi devam etmesini isteyen hayvan sahipleri için burası uygun ve konsept bir alan. Doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmak üzere. Diğer pet otellerinin yanı sıra veteriner hekim kliniklerinin de hareketlendiğini duyuyoruz. Bu alanı izole tuttuğumuz için riski minimumda tutuyoruz. Alanımızda haftada 4 gün dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız
Adana'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan evcil hayvan sahipleri, can dostlarının bakımı ve ihtiyaçlarının aksamaması için veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakmaya başladı. Evcil hayvan otellerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

İşletme tescil belgesi ve hayvan pasaportu nedir?

İşletme tescil belgesi, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında düzenlenen, işletmenin sahip bilgileri, adresi, sürü bilgileri, hayvan türü ve hayvan sayısı gibi bilgilerin yer aldığı, hayvancılık işletmesinin TÜRKVET'te (Hayvan Kayıt Sistemi) kayıtlı olduğunu gösteren belgedir.

  • Hayvan pasaportu ise Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında küpelenerek kayıt altına alınan sığır cinsi hayvana ait ırk, cinsiyet, doğum tarihi, hareket bilgileri, hayvan sahibi bilgileri ve aşı bilgilerini içeren Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il-ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen hayvan kimlik belgesidir.
Abone Ol Google News
12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

​Meteorolojiden bazı illere uyarı yapıldı.
Sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz

Sürdürülebilir olmasını
temenni ediyoruz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de ateşkes ilanına ilişkin açıklama
CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?

​Bakan Muş başvuru tarihini ve detayları açıkladı.

​İsrail polisi cuma namazı sonrası cemaate saldırdı.

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci Kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

​: Hedefleri tek atışta küle çeviriyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.