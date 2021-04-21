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Hayat Evcil hayvanı olanlar dikkat Bunu yaptırmayanlara 10 bin lira ceza uygulanacak
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Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bunu yaptırmayanlara 10 bin lira ceza uygulanacak

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bunu yaptırmayanlara 10 bin lira ceza uygulanacak

Evcil hayvanlara getirilen zorunlu mikroçip uygulamasının serbest veteriner hekimler tarafından yapılabileceğini belirten Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, “2021 yılı sonuna kadar köpeklerine mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine 10 bin TL para cezası uygulanacak” dedi.

Haber Merkezi İHA
Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bunu yaptırmayanlara 10 bin lira ceza uygulanacak
Evcil hayvan sahibi Mazlum Sevim

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol sonucunda sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre köpeklere 2021 yılı, kedi ve gelinciklere ise 2022 yılı sonuna kadar mikroçip takılması mecburi olacak. Bu uygulamayla beraber hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların rahatlıkla bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması hedefleniyor. Konuyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Eskişehir ve Bilecik’te yaşayan serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildiğini söyledi. Mikroçip uygulamasının zorunlu olduğunu hatırlatan Kızılinler, köpek sahiplerinin 2021 yılı sonuna kadar gerekli işlemleri yaptırması gerektiğini vurguladı.


KÖPEKLERİN SOKAĞA ATILMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Mikroçip uygulamasının faydalarından bahseden Kızılinler, hayvanların kaybolması durumunda kolaylıkla bulunabileceğini belirtti. Mikroçiple beraber evcil hayvanların sokağa atılmasının da önüne geçileceğini söyleyen Kızılinler, “Tarım Bakanlığı ve merkez birliği arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde Tarım Bakanlığıyla beraber serbest veteriner klinikleri köpeklerin çip ve kimlik işlemlerinde görev yapacak. Biz de Bilecik Tarım İl Müdürlüğü ve Eskişehir Tarım İl Müdürlüğüyle protokollerimizi imzaladık. Eskişehir ve Bilecik illerinde yaşayan hayvan sahipleri köpeklerini veteriner kliniklerine getirecekler ve köpeğin iki ön kol kemiklerinin arasına çip takılacak. Bu çipe bağlı pasaport düzenlenip hayvan sahibine verilecek. Böylelikle köpeklerle alakalı kayıp probleminin önüne geçilmiş olacak. Hem insanların kendi köpeklerinin kaybolması durumunda tekrar bulunmasına fayda sağlayacak hem de köpeklerin sokağa atılmasının önüne geçilecek. Bu uygulamayı 2021 yılı sonuna kadar yapmak mecburi” şeklinde konuştu.

Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, yetkililerin uyarıları doğrultusunda evden çıkmamaya başladı. Riskli grup olan 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması ise yasaklandı. Evcil hayvan sahipleri, evlerinden çıkmayınca, bakımlarının aksamaması için hayvanlarını hayvan otellerine vermeye başladı. Vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirmek, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanması için can dostlarını veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakıyor.
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Çukurova ilçesindeki Karaisalı yolunda 22 dönüm alanda 36 yatak kapasitesiyle hizmet veren evcil hayvan otelinin ortaklarından Mehmet Ali Efe, normal şartlar altında kış ve ilkbaharda sezonun ölü geçtiğini ancak koronavirüs nedeniyle hayvanlarının iyi hizmet almasını isteyen vatandaşların talebi üzerine yatak kapasitesini artırmayı planladıklarını söyledi. Koronavirüse karşı otelde dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ve hayvan sahiplerinin bile ziyaretinin kabul edilmediğini kaydeden Efe, hayvanların 'pet taksi' ile evlerinden alınıp otele getirildiğini ve hizmet sonunda tekrar evlerine bırakıldığını anlattı.
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Efe, otelde konaklayan evcil hayvanların evde gördükleri hizmetin birebir aynısından biraz daha fazlasını sağladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
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Mama saatleri, kullanılması gereken ilaçlar, gezme saatleri, oyun saatleri, hepsi burada dikkate alınıyor. Bir şehirde, bahçede ya da parkta ne gerekiyorsa burada fazlasıyla yapılıyor. Salgının ilk ortaya çıktığı zamanlarda haftada 8-10 randevumuz oluşurken bu sayı günde 5-6'ya çıktı. İnsani açıdan bu virüs yüzünden oldukça üzüntülüyüz ama salgından küçük dostlarını korumak, bakımlarının, ihtiyaçlarının olduğu gibi devam etmesini isteyen hayvan sahipleri için burası uygun ve konsept bir alan. Doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmak üzere. Diğer pet otellerinin yanı sıra veteriner hekim kliniklerinin de hareketlendiğini duyuyoruz. Bu alanı izole tuttuğumuz için riski minimumda tutuyoruz. Alanımızda haftada 4 gün dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.
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Koronavirüs endişesiyle evcil hayvan sahipleri otellere koştu: Boş yer bulmak imkansız
Adana'da, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan evcil hayvan sahipleri, can dostlarının bakımı ve ihtiyaçlarının aksamaması için veteriner hekim gözetimindeki evcil hayvan otellerine bırakmaya başladı. Evcil hayvan otellerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.


75 TL ÜCRETİ VAR

Yıl sonuna kadar köpeklerine mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine para cezası uygulanacağını söyleyen Mehmet Kızılinler, şunları aktardı:

  • “75 TL ücreti var. Bugüne kadar 225 TL’ye yapılıyordu. Şimdi neredeyse üçte bir fiyatına yapılacak. Tarım Bakanlığı ve merkez birliğimizin çip konusunda çok ciddi destekleri var. Böyle bir maliyet düşüklüğünün asıl sebebi budur. Yaptırmayanlara ise 10 bin TL’nin üzerinde bir para cezası var. Aslında cezası bir tarafa hayvanların kimliklendirilmesi hem aidiyet açısından hem de sokak hayvanlarının artışının önlenmesi için çok önemli.”
KÖPEK HIRSIZLIĞI ÖNLENECEK


Mikroçip uygulamasının canlılar açısından faydalı olacağını belirten evcil hayvan sahibi Mazlum Sevim, “Canlılar için çok güzel bir şey. Türkiye’de hayvanlar biraz zarar görmekte. Çip olayında da fizikselin dışında başka bir yöntem bulunabilirse daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Kaybolduğu zaman bulabilmek ve sorumluluğun insanlara tam yüklenmesi açısından faydalı bir durum olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Köpek hırsızlığının önlenmesi anlamında güzel bir adım atıldığını aktaran hayvansever Selahattin Dağdeviren ise, “Bazı insanlar güzel köpek gördükleri zaman çalıyor. Böyle bir piyasa var. Bunun için çok güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

Pandemide evcil hayvanlar en yakın arkadaş oldu
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Kovid-19 ile birlikte insanlar ailelerinden, arkadaşlarından ve en çok karşılaştıkları kapı komşularından bile uzak durmaya devam ediyor. Evlerinden çıkmayan vatandaşlar, zaman geçirecekleri ve duygularını paylaşacakları sıcaklığı evcil hayvanlarda buldu. Korona virüs dönemi öncesinde sadece imkânı ve mekânı olan kişilerin sahiplendiği evcil hayvanlar, şimdilerde herkesin ilgi odağı oldu.
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Sahiplenilecek hayvanın önceden iyi tahlil edilmesi gerektiğini belirten Bursa Köpek Eğitim Merkezi sahibi Mustafa Aydın, çünkü her köpeğin cinsi, ırkı, yaşı olduğu gibi davranış şekli de olduğunu söyledi. Aydın, “İnsanlar evde kaldıkları süre boyunca telefon ve bilgisayarla zaman geçirmektense, evcil hayvanlarıyla vakit geçirmeyi tercih ettiler. Korona virüs salgını başladığından bugüne evcil hayvan sahiplenen birçok insan oldu. Ancak bunun şuursuz bir şekilde yapılması hayvanları ve aileleri kötü etkiledi. İnsanlar kendilerine evlerine uygun olan köpekleri seçebildiler mi? İlk önce buna bakmak gerekiyor. Profesyonel bir yerden hayvan sahiplendiğinizde, sizin evinizin metrekaresinden, bulunduğu mevkie ve imkanlarına kadar her şeyi araştırıyoruz. Apartmanda bakılacaksa, ona göre bir hayvan seçimi yapılmalıdır. Bahçeli bir müstakil evde bakılacaksa ona göre tercih edilmelidir. Bu güzel, bu şirin, tam aradığım dendiği zaman, ileride sıkıntı olabiliyor. Ancak bu dönemde insanlar ne buldularsa aldılar” dedi.
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Korona virüsle birlikte yurt dışından gelen köpeklerin gelmediği ve eldeki hayvanların da yavrulamadığını belirten Mustafa Aydın, “Sahiplendirilecek köpek bittiği için, bazıları sokaktan bulduğu köpeği bile cins köpek diye satmaya çalıştı. Her konuda olduğu gibi fırsatçılar burada da kendini gösterdi. İnsanlar köpek veya evcil diğer hayvanları sahiplenmeden önce çok iyi araştırmalı. Profesyonel kişiler tarafından yapılan çalışmalara yönelmelidir. Yoksa hem aile, hem de o hayvan büyük eziyet çeker” diye uyardı.
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Hayvan sahiplenen kişilerin salgının bitmesiyle korunaksız olan bu hayvanlara sokağa salma ihtimalini değerlendiren Aydın, “Hayatta böyle bir gerçek var. Ama şunu söyleyebilirim. Köpek bakan bir ailenin, onun keyfini yaşadığı için bir daha ondan ayrılmayacağını düşünüyorum. Ayrıca toplum olarak biraz seviye atladık. Eskiden evde köpek, kedi veya başka bir hayvan bakılması komşu veya başkaları tarafından hoş karşılanmıyordu. Ancak köpeğin aile fertlerine kattığı yararları öğrendiğimiz için onları daha çok sahiplenmeye başladık” şeklinde konuştu.
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Çocuğun gelişiminde kedi, köpek ve diğer evcil hayvanların çok faydasının olduğunu belirten Aydın, “Bir balığı elinize alıp sevemezsiniz. Bir kediyi istediğiniz zaman sevemezsiniz. Köpek ise öyle değildir. Siz ne zaman isterseniz o kendini size sevdirir. Köpekler bu konuda daha sevecendir. Bunun için çocukların gelişiminde ön planda yer almaktadır. Aileler artık bunun farkına vardığı için evlerinde köpek beslemektedirler” dedi.
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Pandemide evcil hayvanlar en yakın arkadaş oldu
Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar arkadaşlarından, komşularından ve bazen de ailelerinden uzak kaldı. Korona devrinde evcil hayvanlar ise insanların en yakın arkadaşları olduğu beliritldi.


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