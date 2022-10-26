Bakanlıktan dondurma için yeni kriterler: Meyve veya sebze oranı en az yüzde 15 olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.

Buna göre, dondurmada hacim artış oranı en fazla yüzde 100 olacak. Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15'i bulacak.

Fındık, fıstık, ceviz, Antepfıstığı, badem gibi sert kabuklu meyve çeşnileri katılarak üretilen çeşnili dondurmalarda, bu çeşnilerin bir veya birkaçının birlikte kullanılması halinde toplam çeşni oranı kütlece en az yüzde 5'e ulaşacak.

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Çeşnisiz dondurmalarda aroma verici kullanılamayacak

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak.

Çeşnili dondurmalardaki çeşni maddesinin adı ürün adıyla kullanılacak. Tebliğ kapsamında yer alan ve tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde 100 kullanıldığı ürünlerde, sütün ait olduğu hayvan türü ürün adıyla kullanılabilecek.

Çeşni maddesi bulunmayan dondurmalarda, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak ancak sade dondurmada sadece vanilya aromalarının kullanımına izin verilecek.

FOTOĞRAF 10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili müşterek ve müstakil arsa detaylarını anlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut arsasında vatandaşların ister müstakil ister müşterek arsaya diledikleri gibi başvurabileceklerini ifade ederek alt yapısı hazır konut arsaları için hazırlanacak imar planına uygun evleri yapabileceklerini söyledi. Bakan Kurum, ister müstakil ister müşterek arsalarda, hak sahiplerine konut yapım sürecinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) destek olunacağını söyledi. Müstakil parsellere başvuran vatandaşlar için teknik ve hukuki destek sağlanacağını vurgulayan Bakan Kurum, \"Müstakil parsellerde vatandaşımız bizim yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde kendi evini o imar planına uygun olarak yapacak. Ruhsatlarını ilgili belediyelerden alacaklar. Burada da hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz. İsterlerse eğer proje desteği sağlayacağız. Yöresel mimarilerimize uygun projelerimiz var. Bu projelerden onlara destek de sağlayacağız. Ve burada kendi konutunu istediği, dilediği gibi yapabilecek\" diye konuştu. Konut arsalarıyla ilgili müşterek parseller hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Müşterek parsellerde de yine yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde olacak. Bu parseller sosyal konutları yapacağımız yerlere yakın veya içerisindeki alanlar olacak. Biz altyapısını getireceğiz. Yani sosyal konutla birlikte altyapısını hazırlayacağız. Elektriğini, suyunu, yollarını, kaldırımını, bunları yapacağımız için vatandaşımıza altyapısı hazır halde vereceğiz.

Vatandaşımız müstakilde kendi projesine veya bizim vereceğimiz projeye uygun bir şekilde inşasını yapabilecek. Faizsiz ve yüzde 40 sübvansiyon söz konusu olacak. Yıllara göre hiçbir atış söz konusu değil. Müşterekte ise bizim imar planlarında belirlediğimiz parsellere vatandaşlarımız şerefiyesine o alanlarda 4-5 bin metrekarelik parseller oluşturacağız. Vatandaşlarımız bu hisseli parsellerde kendileri bir araya gelerek, ister müteahhite kat karşılığı işlerini verecekler, isterlerse kendileri yapacaklar. İsterlerse de TOKİ Başkanlığımız onlara yapım desteği verecek. Aslında müşterek parsellerden konut alan vatandaşlarımız TOKİ'ye müracaat ettiklerinde, TOKİ Başkanlığımız onlar adına aynı sosyal konut projesinde olduğu gibi gelecek onların adına bu süreci yönetecek, ihalesini gerçekleştirecek, yüklenici firmayla sözleşmesini yapacak, inşaatların sürecini takip edecek ve vatandaşımız eğer çoğunlukta bu yönde talep gösterirse en sonunda gidip işte anahtarlarını vatandaşlarımıza verecek.\" Konut arsalarının 10 yıl faizsiz şekilde geri ödemesi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, yıllara göre artış olmayacağını ifade ederek, \"Vatandaşımız 10 yıl faizsiz bir şekilde eriştiği arsaya konutlarını TOKİ başkanlığı eliyle yaptırabilecek. Bu çok önemli bir süreç ve imtiyaz. Hazine Maliye Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapım ve finansla ilgili gerekli desteği de sağlayacak. 'Al arsanı da verdik. Git başının çaresine bak' demeyeceğiz. Müşterek arsada hak sahibi olan kişileri birleştireceğiz ve onların adına süreci yöneteceğiz\" dedi. Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detayları paylaştı. Arsalar için imar planlarının hazırlandığını ve bu kapsamda evlerin yapılacağını belirten Bakan Kurum, konut yapım sürecinde sağlanacak yedi desteği de paylaştı. BiP'te paylaş

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