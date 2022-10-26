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İSTANBUL

Kongre turizminde hedef ilk 5’e girmek

Pandemi sonrası turizmde tekrar atağa kalkan İstanbul, daha önceki senelerde olduğu gibi kongre turizminde ilk sıralardaki yerini almaya çalışıyor. İstanbul Ticaret Odası Oteller Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, “Gastronomi, cruise ve kongre komitesi kurulmasını sağlayacağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kongre turizminde hedef ilk 5’e girmek
​Kongre turizminde hedef ilk 5’e girmek.

Bir zamanlar kongre turizminde 5. sıraya kadar yükselen İstanbul, tekrar atağa kalkacak. İstanbul Ticaret Odası Oteller Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, “İstanbul turizmini hak ettiği noktaya çıkarmak için çalışacağız. Kongreden gastronomiye kadar her alanda komiteler kuracağız. Alanında uzman isimler, bu komitelerde yer alacak. İstanbul turizmi her alanda bir numara olmayı hak ediyor. Özellikle İstanbul’u kongre turizminde ait olduğu noktaya taşımak istiyoruz. Bir dönem kongre turizminde 5’inciliğe kadar yükselen İstanbul, şu an 83’üncü sırada. İstanbul’u yeniden kongre şehri yapmak için canla başla mücadele edeceğiz. Kongre ve cruise turizmi İstanbul için çok önemli. Çünkü yüksek harcama kapasitesine sahip turistler bu yollarla şehrimize geliyor. Eğer bunu başarırsak İstanbul ve ülkemiz turizmden çok daha büyük gelir elde edebilir” diye konuştu.

Aydın Karacabay
Aydın Karacabay

BAŞA OYNAYAN BİR ŞEHİR OLACAK

Yapılan çalışmalarla İstanbul’un kongrede 5’inci sıraya kadar yükseldiğini belirten Karacabay, “Kongre ve cruise turizmi düşünüldüğünde bunların olmadığı noktada İstanbul’da otellerin fiyatları bir hayli düşüyor. Nasıl büyük bir öneme sahip olduklarını kongre ve cruise’un olmadığı dönemlerde çok net gördük. Bu yüzden cruise, gastronomi ve kongre komitesi kurulmasını sağlayacağız. 5. sıraya kadar yükselen İstanbul artık 83’üncü sırada. Biz 5’inci sıradayken Paris 1’inci sıradaydı. Orada da çeşitli olaylar yaşandı ancak Paris 1’inci sıradaki yerini kaybetmedi. İstanbul ise 83’üncü sıraya kadar geriledi. İstanbul’u yeniden kongre turizminde başa oynayan bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN SIKINTILARINI DİNLEYİP ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

İstanbul’u çeşitli bölgelere ayırıp, il ve ilçe belediyeleri ile belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantılar düzenleyip, sektörün sıkıntılarını dinleyeceklerini söyleyen Karacabay, “Sorunlara ve eksiklere göre çalışmalar yapacağız. Turizmcinin yeşil pasaport alması için de çalışmalar yapacağız. Küçük otelcilerin de bundan faydalanması için 3 yılda 1,5 milyon dolar olan ihracat rakamının biraz daha aşağı çekilmesini talep edeceğiz. Sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri de yetişmiş, kalifiye çalışan bulmak. Bu sorunu da eğitim kurumları ve yetkililerle el ele vererek çözeceğiz. İstanbul’da taşınan havalimanı sonrasında o bölgede büyük bir boşluk oluştu. İstanbul turizmini ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz” dedi.

İstanbul yeni AKM'sine kavuştu: Açılıştan göz kamaştıran kareler
FOTOĞRAF 33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi.
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Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.
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AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izledi.
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AKM'de 13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti.
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AKM HAKKINDA

Projesi tiyatro binası olarak 1946'da mimar Feridun Kip ile mimar Rüknettin Güney tarafından çizildi. \"Opera Binası\" olarak tasarlandı, ilk adı İstanbul Kültür Sarayı oldu, sonra bugünkü adını aldı.
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Bina, ödenek yokluğu nedeniyle tamamlanamayınca 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı'na devredildi ve 1956'da mimar Hayati Tabanlıoğlu projesi ile inşaata devam edildi.

Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Kültür Sarayı adıyla 1969'da hizmete açıldı. 23 yılda tamamlanabilmiş olan İstanbul Kültür Sarayı binası, kısa bir süre sonra 27 Kasım 1970'de Arthur Miller'in Cadı Kazanı adlı oyun oynanırken çıkan yangında harap oldu.
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Yangında can kaybı olmadı ancak bina ile beraber IV. Murad adlı oyunun galası için Topkapı Sarayı'ndan getirtilmiş eşyaların bir kısmı da yandı (IV. Murad'a ait bir kaftan, değerli bir Kur'an, IV. Murat'ı göstern bir tablo). Yangının kaynağı tespit edilemedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde; 1307 kişilik büyük salon, 502 kişilik konser salonu, 296 kişilik tiyatro salonu, 190 kişilik küçük sahne, 206 kişilik sinema salonu ve üst katlarda büyük bir sergi salonu yer alıyordu.

Koruma kurulu kararıyla binanın bulunduğu alan 1993'te \"kentsel sit alanı\", bina da 1999'da \"korunması gerekli kültür varlığı\" olarak tescil edildi.
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YENİ BİNANIN TEMELİ 2019'DA ATILDI

YENİLENEN AKM HAKKINDA
10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı.
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AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor.
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AKM'nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı'na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu.
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Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı.
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Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi.
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Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı.
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Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi.
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İstanbul yeni AKM'sine kavuştu: Açılıştan göz kamaştıran kareler
Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetin 98'inci yaş gününde yeniden hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan AKM'de13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti.
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