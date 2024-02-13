Bakanlıktan spekülatif fiyat hareketlerine yönelik yeni adım: Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfıra indirildi

Ticaret Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının birlikte korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir."