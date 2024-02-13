Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Bin 500 işçi alımı yapılacak

Bakan Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.