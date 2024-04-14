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Ekonomi

Balıkçılık av sezonu 15 Nisan'da kapanıyor: Bakan Yumaklı 'Yeni kurallar uygulanacak' diyerek açıkladı

2023-2024 balıkçılık av sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki sezon için Koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirlik temelli yeni kurallar uygulamaya alınmış olacak" dedi.

17:53 - 14/04/2024 Pazar
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile 2023-2024 balıkçılık av sezonunun başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçtiğini belirterek, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayan sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.


Bakan Yumaklı, 2023-2024 balıkçılık av sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini belirterek, denizlerdeki av yasağının, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayacağını, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise avcılık yapmaya devam edebileceğini kaydetti.


4,5 ayı kapsayan av yasağı döneminde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçıların, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılığa devam edebileceklerini duyuran Bakan Yumaklı,
"Halkımızın sofralarındaki yerini alan avcılık ürünleri, aynı zamanda ihracata da yoğun olarak konu edildi ve ülkemize döviz girdisi sağladı. Av yasağının uygulandığı sürede, küçük ölçekli balıkçıların yakaladıkları ve yetiştiriciliği yapılan balıklarla yaz sezonu boyunca halkın balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunuyor"
ifadelerini kullandı.

'Geçen yıl 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi'

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem sürdürülebilir balıkçılığın temini hem de yasalara uygun avcılık yapmakta olan balıkçıların haklarını korumak için denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde 7/24 denetimlerin yapıldığına dikkat çekti. Bu kapsamda geçen yıl toplam 171 bin 219 denetim gerçekleştirildiğinin altını çizen Yumaklı, kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulduğunu, 6 bin 527 kişi ve iş yerine 74 milyon 12 bin 121 lira idari para cezası uygulandığını ve kurallara uygun avlanmayan 78 gemiye el konularak mülkiyetinin kamuya geçirildiğini aktardı.


'Yeni kurallar uygulamaya alınacak'

Bakan Yumaklı, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına ilişkin kuralların belirlendiği 4'er yıl sürelerle yürürlükte kalan tebliğlerin, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yürürlük sürelerinin tamamlanacağını kaydederek,
"Önümüzdeki sezon için TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'ndan gelecek rapor, iklim değişikliği ve sektörel gelişmeler göz önüne alınarak, tüm paydaşların görüşleriyle su ürünleri konusunda uzman bilim insanlarından oluşturulan 'Bilimsel ve Teknik Tavsiye Kurulu' tarafından hazırlanacak raporlar dikkate alınarak, koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirlik temelli yeni kurallar uygulamaya alınmış olacak. Ülkemizin sucul zenginliğinin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler dikkate alınarak sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması balık ve balıkçıların geleceği açısından önem arz etmekte"
dedi.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#balıkçılık
#av sezonu
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