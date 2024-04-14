Balıkçılık av sezonu 15 Nisan'da kapanıyor: Bakan Yumaklı 'Yeni kurallar uygulanacak' diyerek açıkladı

"Önümüzdeki sezon için TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'ndan gelecek rapor, iklim değişikliği ve sektörel gelişmeler göz önüne alınarak, tüm paydaşların görüşleriyle su ürünleri konusunda uzman bilim insanlarından oluşturulan 'Bilimsel ve Teknik Tavsiye Kurulu' tarafından hazırlanacak raporlar dikkate alınarak, koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirlik temelli yeni kurallar uygulamaya alınmış olacak. Ülkemizin sucul zenginliğinin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler dikkate alınarak sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması balık ve balıkçıların geleceği açısından önem arz etmekte"