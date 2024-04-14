Balıkçılık av sezonu 15 Nisan'da kapanıyor: Bakan Yumaklı 'Yeni kurallar uygulanacak' diyerek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile 2023-2024 balıkçılık av sezonunun başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçtiğini belirterek, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayan sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Yumaklı, 2023-2024 balıkçılık av sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini belirterek, denizlerdeki av yasağının, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayacağını, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise avcılık yapmaya devam edebileceğini kaydetti.
'Geçen yıl 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi'
Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem sürdürülebilir balıkçılığın temini hem de yasalara uygun avcılık yapmakta olan balıkçıların haklarını korumak için denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde 7/24 denetimlerin yapıldığına dikkat çekti. Bu kapsamda geçen yıl toplam 171 bin 219 denetim gerçekleştirildiğinin altını çizen Yumaklı, kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulduğunu, 6 bin 527 kişi ve iş yerine 74 milyon 12 bin 121 lira idari para cezası uygulandığını ve kurallara uygun avlanmayan 78 gemiye el konularak mülkiyetinin kamuya geçirildiğini aktardı.