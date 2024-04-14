|
Ekonomi

Osmangazi Köprüsü'nden araç geçiş rekoru: Garanti karşılama oranı yüzde 209'a çıktı

13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığını, 4 Nisan'dan bugüne kadar ise köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığını bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, garanti karşılama oranın ise yüzde 209'a çıktığını belirtti.

14:27 - 14/04/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'u Ege Bölgesi'ne bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli bileşeninin Osmangazi Köprüsü olduğunu belirtti.


Köprünün 1 Temmuz 2016'da hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eski yolu kullanarak Körfez'i geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Bayram tatili gibi yoğun günlerde de bekleme süreleri uzuyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu geçişi 6 dakikaya indirdik. Köprü sayesinde ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlandı. Artık vatandaşlarımız hem kilometrelerce yol gitmek hem de feribot beklemek sorunda kalmıyor."



Garanti karşılama oranı yüzde 209'a çıktı


Uraloğlu, 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişi ile rekor kırıldığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bu tarihte yapılan geçiş sayısı, garanti edilen araç sayısının 2,94 katı oldu. 13 Nisan'da ulaşılan rakamla 24 Haziran 2023'te 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu.


Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü 109 bin 688, üçüncü günü 111 bin 699 araç geçişi oldu. Yani bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209'a çıktı."




#araç geçişi
#Osmangazi Köprüsü
#rekor
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
35 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ sosyal konut projeleri devam ediyor! Üzerine tapu olmayan vatandaşlar için 2+1 ve 3+1 konut başvurular başlıyor