Ekonomi Bankacılığı bırakıp bu işe girdi Taleplere yetişmek için sabah 5te kalkıyorum
İŞ DÜNYASI

Bankacılığı bırakıp bu işe girdi: Taleplere yetişmek için sabah 5'te kalkıyorum

Eskişehir'de özel bir bankada 10 yıldır yöneticilik yaptıktan sonra mesleğinden ayrılan ve ailesine ait 450 dönüm arazide organik tarımla uğraşmaya başlayan Ayşe Avcı'nın yetiştirdiği ürünler ilgi görüyor. Yaklaşık 2 bin 500 kiraz ve yüzlerce vişne, kayısı, ayva, elma ağacının bulunduğu bahçe dışında tarlalarda mevsimine göre sebze üreten Avcı, ürünlerini tüm Türkiye'ye e-alışveriş yöntemiyle satıyor. Kadın girişimci Ayşe Avcı, "Annem bana bu işe başlarken 'Gül gibi işin var, bankacısın, pazarcı mı olacaksın' demişti. Şimdi sabahları erken saatte beni arayıp kaç müşterinin sipariş verdiğini soruyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Bankacılığı bırakıp bu işe girdi: Taleplere yetişmek için sabah 5te kalkıyorum
Ayşe Avcı

Eskişehir'de özel bir bankada yönetici pozisyonunda görev yapan 41 yaşındaki Ayşe Avcı, 3 yıl önce görevinden istifa edip baba mesleği olan organik tarıma yöneldi.

Ailesine ait 450 bin metrekarelik bahçe ve tarlada çalışmaya başlayan Avcı, bir süre tek başına hem ürün yetiştirdi hem de elde ettiği ürünleri sosyal medya üzerinden sattı.

Kiraz, vişne, kayısı, elma, ayva, üzüm gibi birçok meyvenin dışında sebze üretimine de geçen kadın girişimci, domates, biber, patlıcan, salatalık, dolmalık biber, taze fasulye başta olmak üzere mevsimine göre üretilebilecek tüm ürünleri yetiştirmeye başladı.

AA

Koronayı fırsata çevirip üretime başladı: Taleplere yetişemiyorum işleri büyüteceğiz
GÜNDEM
Koronayı fırsata çevirip üretime başladı: Taleplere yetişemiyorum işleri büyüteceğiz

Avcı, şehir dışı taleplerinin de gelmesi üzerine hayalinin üstünde bir başarı elde ettiğini anlattı.

Çocukluğunun kiraz ağaçları arasında geçtiğini dile getiren Avcı, "Ürettiklerimizi babam toptan satıyordu. Bazen iş yerine arkadaşlarıma kiraz götürüyordum, çok beğeniyorlardı. Ürünümüzü kendi imkanlarımızla tanıtıp son tüketiciye ulaştırmamız gerektiğini düşündüm ve bankacılığı bıraktım. Perakende olarak internette ürettiklerimi satmaya başladım" dedi.

AA

"Taleplere yetişmek için sabah 5'te kalkıyorum"

Avcı, her gün daha çok talebin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

  • "Bir gün biri arıyor, 'Sizde domates salçası yok mu' diyor. Hemen ekip kurup salça yaptırmaya başlıyorum. Birisi 'Yaprak satıyorsunuz ama sarılmış olsa daha güzel olurdu' diyor. Ertesi gün yeni bir ekip, sarma sarmaya başlıyoruz. Bu sayede ekşi mayalı ekmekten tutun, salça, konserve, reçel gibi ürünler de yapmaya başladık. Annem bana bu işe başlarken 'Gül gibi işin var, bankacısın, pazarcı mı olacaksın' demişti. Şimdi sabahları erken saatte beni arayıp kaç müşterinin sipariş verdiğini soruyor. Tek başıma çok çalıştım. Kendim tarladan ürün topladım, paketledim ve aracımla dağıttım. Bir süre sonra onlarca işçimiz oldu ve siparişlere yetişemeyecek kadar yoğunlaştık."

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri süresince sosyal medyada oluşturduğu işletme hesabına talepler geldiğini ifade eden Avcı, salgınla birlikte tarımın önemini daha çok kavradığını söyledi.

Avcı, bugüne kadar Türkiye'deki birçok ile meyve ve sebze yolladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

  • "Mesleğimi bıraktıktan sonra hayalim butik bir manav açmaktı aslında. Fakat şu an gelinen noktaya ben de inanamıyorum. Ailem en büyük destekçim. İşler büyüyor diye hiçbir zaman patron olduğumu düşünmedim. Hala sabahın erken saatlerinde gelip çalışmaya devam ediyorum. Bence tüm kadınlar üretmeli. İlla iş olarak düşünülmesin. Evinin içinde patlıcan üretmek de bir iş aslında. İçindeki güce inanmalılar. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çünkü kadınlar detaycı. Başarmayı seviyor. Kadın ya da erkek diye ayırım yapmadan, girişimci olabilmeli. Bir proje varsa, inandığı bir şey varsa, insan bence üstüne gitmeli."

Bu iş için mühendisliği bıraktı: Taleplere yetişemiyor
FOTOĞRAF 12
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Kamu projelerinde 22 yıldır inşaat mühendisliğini yapan Barış Malkondu, salgın sürecinde kendisine daha fazla vakit ayırma fırsatı buldu.
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Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'ndeki bahçesine kurduğu küçük bir serada domates üretmeye başlayan Malkondu, 500 metrekareye çıkardığı serasında ürettiği brokoli, lahana, domates, salatalık ve marul gibi sebzelerle aylık ortalama 4 bin lira gelir elde eder hale geldi.
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Barış Malkondu, çalıştığı bölgelerde görerek hayalini kurduğu seracılığa esnek çalışma sayesinde başladığını söyledi.
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Uzun süredir sera kurmak istediğini ancak bir türlü fırsat bulamadığını anlatan Malkondu, Küçük bir serada domates üretmeye başladım. Pazar oluşunca eylül ayında iki sera daha kurup üretimi çeşitlendirdim. Brokoli, marul, lahana, salatalık, taze soğan gibi sebzeler yetiştirip hasadını yaptım diye konuştu.
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Toprak tüm gerginliğimi alıyor<br> <br> Yetişen ürünlerin 4-5 ayda maliyeti amorti ettiğini ve para kazanmaya başladığını dile getiren Malkondu, bahçede kötü enerjisini de attığını aktardı.
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Malkondu, Tavuklarımız var, gübrelerini kullanıyoruz. Seradan çıkanlar da onlara yem oluyor. Komşularımızın koyunları var. Doğal üretim için onlardan gübre alıp toprağa atıyoruz. Kendi içinde bir ekosistem oluşturup ürünleri hasat ettiğiniz zaman bu çok iyi hissettiriyor. Toprak zaten gerginliğinizi alıyor ve müthiş bir rahatlama sağlıyor. Hobinizi masraftan ziyade katma değere çevirdiğiniz zaman daha da güzel oluyor ifadelerini kullandı.
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Müşteri sıkıntısı çekmediğini, çevresinden ve anlaştığı marketlerden gelen taleplere yetişemediğini dile getiren Malkondu, sera alanını önce 2 bin, sonra 10 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.
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Gençler başta olmak üzere imkanı olan herkese örtü altı üretimi öneren Malkondu, Bu iş çok keyifli ve pek yorucu da değil. Kendine yetecek kadar üreten çok kişi var. Bahçenizde hobi olarak yaptığınız üretimi gelire çevirme imkanınız var. Günümüzde gıda üretimi büyük önem kazandı. Bunu doğru yöntemlerle yaptığınız zaman güzel şeyler ortaya çıkıyor. Herkese tavsiye ederim dedi.
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Bu iş için mühendisliği bıraktı: Taleplere yetişemiyor
Konya'da salgın döneminde esnek çalışma uygulamasını avantaja çeviren inşaat mühendisi, hobi amaçlı kurduğu serada yetişen sebzelere olan talebe yetişemeyince iki sera daha kurdu.

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