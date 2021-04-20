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Gündem Koronayı fırsata çevirip üretime başladı Taleplere yetişemiyorum işleri büyüteceğiz
SİNOP

Koronayı fırsata çevirip üretime başladı: Taleplere yetişemiyorum işleri büyüteceğiz

Sinop’ta yaşayan emekli ziraatçı Ahmet Ertugral pandemi nedeniyle artan sirke kullanımı nedeniyle koronayı fırsata çevirerek organik elma ve üzüm sirkeleri üretti. Ürettiği sirkeleri kentte anlaştığı bir manav tezgahında satışa sunan Ertuğral organik sirkelerin çok beğenildiğini taleplere yetişemediğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Koronayı fırsata çevirip üretime başladı: Taleplere yetişemiyorum işleri büyüteceğiz
Koronayı fırsata çevirip üretime başladı.

Korona virüs salgını ile birlikte tüketicinin hayatında kalıcı bir yer edinen ürünlerin başında gelen sirke, kente en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Yetkililerin çağrısıyla evlerine kapanan tüketicilerin şu sıralar en önem verdiği şeylerin başında ’hijyen’ geliyor. Evlerini doğal yollarla temizlemeyi tercih eden tüketiciler özellikle ’sirke’ye rağbet ediyor. Temizlik, sebze-meyve yıkamak, salataya eklemek, turşu kurmak gibi pek çok alanda kullanılan sirke şu sıralar yok satıyor. Sirkeyi temizlik ve salata kullanımın dışında zayıflamak için tüketenlerde oluyor.

"Taleplere yetişemiyorum"

Sinop’ta yaşayan emekli ziraatçı Ahmet Ertugral pandemi nedeniyle artan sirke kullanımı nedeniyle koronayı fırsata çevirerek organik elma ve üzüm sirkeleri üretti. Ürettiği sirkeleri kentte anlaştığı bir manav tezgahında satışa sunan Ertuğral organik sirkelerin çok beğenildiğini taleplere yetişemediğini söyledi. Gelecek yıl işleri büyütmeyi amaçladığını söyleyen Ertuğral, ”Pandemide koronaya yakalanmak istemeyen vatandaşlar sirke kullanımını artırdı. Ev temizliğinden tutunda, salatalarda kullanmak için, turşu yapmak için zayıflamak için sirke kullanımı çok artı.

Fırsatı değerlendirdim

"Ben de bunu fırsata cevirdim. Köyümde bir sürü elma ağaçlarım ve üzüm asmam var. Pandemi öncesinde de sirke yapıyordum ama kendimiz tüketiyorduk. Pandemide sirkeye talep artınca bende yaptığım sirkeleri pazarlamak istedim. Kentte bir manavla anlaştım, ürettiğim sirkeleri manava bırakıyorum, o satıveriyor. Şu an taleplere yetişemiyorum. Çok talep var. Böyle giderse önümüzdeki sene işleri büyütmeyi düşünüyorum. Sirke her derde deva hem temizlikte kullanıyorlar hem yiyeceklere tat vermede kullanılıyor" dedi.

'Yapamazsın' dediler inat etti şimdi taleplere yetişemiyor
FOTOĞRAF 8
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Eskişehir'de yaşayan girişimci Ömer Eren, yaklaşık 3 yıl önce çalıştığı firmadan istifa ederek kendi işini kurmaya karar verdi.
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Ailesi başta olmak üzere çevresinde bulunan kişilerin “Yapamazsın” sözlerine aldırış etmeyen Eren, çalıştığı dönemde biriktirdiği 5 bin TL ile çömlek atölyesi kurdu.
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Ateşe dayanıklı özel topraktan üretilen çömlekleri, çelikten yapılan mangalla birleştiren Ömer Eren, “Toprak Mangal” adını verdiği ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına satmaya başladı.
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Atölyede yıllık ortalama 40 bin adet üretim yapıldığını belirten Eren, şu anda taleplere yetişmekte zorlandıklarını vurguladı.
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Cebinde kalan son parasıyla atölye kurmaya karar verdiğini ifade eden Ömer Eren, “Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. O zamanlarda çok fazla paramız yoktu. Cebimde 5 bin TL vardı ve o parayla başladık. Rakiplerimiz finans anlamında bizden çok güçlüydü. 'Yapamazsın' diyenler vardı ama çok şükür şu anda rakiplerimizin üstündeyiz. Öncelikle 'Yapamazsın' diyenler arasında ailem vardı. Yakın çevremiz ve dostlarımız bizi düşündüğü için böyle söylüyordu, ama bu işin büyüklüğünün farkında değillerdi. Olmaz diyen herkesin yüzünü kara çıkarttık” şeklinde konuştu.
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Yıllık ortalama 40 bin adet üretmelerine rağmen taleplere yetişemediklerini söyleyen Ömer Eren, konuyla ilgili olarak şunları aktardı: “Yaptığımız ürün güveç veya toprak mangal olarak biliniyor. Dünya genelinde salgın bir hastalık mevcut ama bizim yaptığımız üründe herhangi bir dumana maruz kalmadan sağlıklı şekilde pişirme yapılabiliyor. En büyük özelliği doğal olması. Toprak etlerin ve gıdaların kendi has suyunu dışarıya bırakmıyor. Bu yüzden toprakta yapılan her yemek lezzetli oluyor. Ateşe dayanıklı olması açısından Türkiye'de tek diyebiliriz. Direkt ateşte kullanılabiliyor. Diğer ürünleri sadece fırında kullanabilirsiniz ama bizim toprağımızı ateşe koyabilirsiniz. Yıllık kapasitemiz 30-40 bin civarında fakat biz bu talebe yetişemiyoruz. Türkiye talebine yetişmekte zorlanıyoruz.”
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'Yapamazsın' dediler inat etti şimdi taleplere yetişemiyor
Eskişehir'de ailesi ve arkadaşlarının “Yapamazsın” sözlerine inat cebindeki son parasıyla çömlek atölyesi kuran Ömer Eren, yaklaşık 3 yıl önce başladığını “Toprak Mangal” üretiminde büyük başarı elde etti.


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