Ekonomi Bankacılığın tarihi dönüşümüne hazır mısınız?
İŞ DÜNYASI

Bankacılığın tarihi dönüşümüne hazır mısınız?

Özgür Bayraktar, yayınlanan üçüncü kitabı “Next Generation Banking” ile finans dünyasının tarihi dönüşümünü anlatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özgür Bayraktar'ın 'Next Generation Banking' adlı kitabı yayınlandı.
Özgür Bayraktar'ın 'Next Generation Banking' adlı kitabı yayınlandı.

Bankacılık sektörü, challenger bank olarak da bilinen yeni nesil dijital bankaların, geleneksel bankalara karşı önemli bir pazar payını yakalamaya başlaması nedeniyle global anlamda büyük bir değişim yaşıyor.

Kariyerinde Türkiye ve Avrupa’da önemli fintek projelerinde üst düzey yöneticilik deneyimleri bulunan Özgür Bayraktar, üçüncü kitabı Next Generation Banking ile geleneksel bankacılığın yaşadığı bu tarihi dönüşümü kaleme alıyor.

"10 yıl içerisinde şubeli bankacılık tamamen sona erecek"

Juniper Research’ün araştırmasına göre 2020 yılında dünya üzerindeki 2,4 milyar insanın bankacılık faaliyetlerini tamamen dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdiğini belirten Özgür Bayraktar, 2024 yılına kadar bu rakamın 3,6 milyarı aşabileceğini ve bunun da şubeli bankacılığın 10 yıl içerisinde sonunu getirebileceğinin altını çiziyor.

Finans dünyasında kariyer yapmak isteyen gençlerin ve finansal teknolojilere merak duyan tüm iş insanlarının istifadesine sunulan kitap ile geçmişten bugüne; bugünden ise geleceğe bankaların yeni teknolojilerle evrildiği dönüşüm; RPA, Açık Bankacılık, Blockchain, Wealthtech, RegTech gibi 18 farklı bölüm ile masaya yatırılıyor.

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