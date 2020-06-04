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Ekonomi Bankacılık sektörünün aktifleri 5,2 trilyon lirayı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık sektörünün aktifleri 5,2 trilyon lirayı aştı

Nisan sonu itibarıyla sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 104 milyar 368 milyon lira, menkul değerler 841 milyar 745 milyon lira oldu . Sektörün dönem net karı 19 milyar 652 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,65 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 16,4 artışla 5 trilyon 226 milyar 788 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, nisan ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, nisan sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 226 milyar 788 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 735 milyar 971 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 104 milyar 368 milyon lira, menkul değerler 841 milyar 745 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 16,4, krediler toplamı yüzde 16,9, menkul değerler toplamı da yüzde 27,4 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,64 oldu.

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Sektörün net karı 19 milyar 652 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 sonuna göre yüzde 16,4 artışla 2 trilyon 986 milyar 592 milyon liraya yükseldi.

  • 2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 3,8 artışla 511 milyar 49 milyon lira olurken, nisan itibarıyla sektörün dönem net karı 19 milyar 652 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,65 seviyesinde gerçekleşti.
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