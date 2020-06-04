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Ekonomi Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesini aldı
OTOMOTİV

Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı

Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı

Geçtiğimiz günlerde fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli otomobilden güzel haber geldi.
Yerli otomobilden güzel haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.

TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:

  • "ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun."

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