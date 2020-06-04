Yerli otomobil Yatırım Teşvik Belgesi'ni aldı

Geçtiğimiz günlerde fabrika için ÇED'den olumlu rapor alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu bugün de Yatırım Teşvik Belgesi aldığını duyurdu.

TOGG'dan yapılan açıklama şöyle:

"ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun."

ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık.



Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor.



Ülkemize hayırlı olsun. — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) June 4, 2020

EKONOMİ Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı: Toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek

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