Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 trilyon liraya yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 trilyon liraya yaklaştı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 63 milyar 224 milyon lira artarak 4 trilyon 962 milyar 803 milyon liraya yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 trilyon liraya yaklaştı
Foto/arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Ocak itibarıyla 63 milyar 224 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 899 milyar 579 milyon liradan 4 trilyon 962 milyar 803 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 118 milyar 354 milyon lira yükseldi. Söz konusu haftada yüzde 2,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 421 milyar 849 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 776,3 milyar liraya indi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Ocak itibarıyla 609 milyon lira azalarak 776 milyar 274 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 299 milyar 716 milyon lirası konut, 12 milyar 983 milyon lirası taşıt ve 463 milyar 575 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 622 milyon lira artarak 706 milyar 962 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 azalarak 206 milyar 245 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 86 milyar 369 milyon lirası taksitli, 119 milyar 876 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 511 milyon lira artarak 160 milyar 311 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 126 milyar 475 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 916 milyon lira artarak 935 milyar 187 milyon lira oldu.

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