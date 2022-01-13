Ekonomi Rusyaya ihracatın lideri Trabzon 200 milyon dolara yaklaştı
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Rusya'ya ihracatın lideri Trabzon: 200 milyon dolara yaklaştı

Karadeniz Bölgesi'ndeki 17 ilden Rusya Federasyonu'na geçen yıl yapılan ihracattan 352 milyon 910 bin dolar gelir elde edildi. Dış satımda, 197 milyon 812 bin dolarla bölge ihracatının yüzde 56'sına imza atan Trabzon ilk sırada yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Rusyaya ihracatın lideri Trabzon: 200 milyon dolara yaklaştı
Foto/arşiv

TRABZON (AA) - Trabzon, 2021 yılında Rusya Federasyonu'na yaptığı 197 milyon 812 bin 135 dolar tutarındaki ihracatla bölge dış satımında ilk sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'deki 17 ilden Rusya'ya geçen yıl 352 milyon 910 bin 192 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bölgeden anılan ülkeye yapılan ihracatta, bir önceki yıla göre yüzde 24 artış yaşandı.

Trabzon, 2021'de 197 milyon 812 bin 135 dolarlık dış satımla bölgeden Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 56,1'ini sırtladı. Böylece Trabzon'un, 183 milyon 922 bin 261 dolar ihracat yapılan bir önceki yıla göre Rusya'ya gerçekleştirdiği dış satım yıllık bazda yüzde 8 arttı.

Bölge ihracatında Trabzon'u 66 milyon 649 bin 232 dolarla Samsun, 44 milyon 526 bin 179 dolarla da Rize takip etti.

Rusya'ya en fazla yaş meyve sebze ihraç edildi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'dan Rusya'ya ihraç edilen ürünlerin yüzde 92'lik kısmının yaş meyve sebze ürünlerinden oluştuğunu belirtti.

En fazla ihraç edilen diğer ürünün de piyasada "Türk somonu" adı ile tanınan gökkuşağı alabalığı olduğunu vurgulayan Kalyoncu, son yıllarda Rusya Federasyonu'na ihracatın önemli kalemlerinden biri olan alabalık ihracatının her geçen yıl arttığını aktardı.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında Rize'nin birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, Rize'den 2021 yılında Rusya Federasyonu'na 7 bin 577 ton karşılığı 43 milyon 167 bin 706 dolar tutarında alabalık ihracatı gerçekleştirildiğine işaret etti.

Türkiye'den 2021 yılında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yüzde 27 artarak 5 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığının altını çizen Kalyoncu, bu yıl ise ihracatın biraz sancılı başladığını ifade etti.

Kalyoncu, özellikle Rusya Federasyonu'na en çok ihraç edilen ürün grubunda yer alan ve toplam ihracatın yüzde 20'sini oluşturan Türk yaş meyve sebze ürünlerine bir kısım yasaklamaların gündeme geldiğini ve belli ürünlerde de yasaklama kararı alındığını kaydetti.

Yaşanan bu gelişmelerin ihracatçıları endişelendirdiğini ve uzun vadeli plan yapma noktasında tedirginliğe yol açtığını belirten Kalyoncu, yasaklama konusunun ticari ilişkilerin önünü tıkamaması açısından üst düzeyde ele alınıp çözüme kavuşturulması talebinde bulundu.

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