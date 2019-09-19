Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 13 Eylül itibarıyla 2 trilyon 518 milyar 640 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 359 milyar 126 milyon lira oldu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 372 milyon lira artarak 2 trilyon 518 milyar 640 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Eylül ile biten haftada 3 milyar 372 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 515 milyar 268 milyon liradan 2 trilyon 518 milyar 640 milyon liraya çıktı.

  • Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 25 milyar 490 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 359 milyar 126 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 415 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 13 Eylül ile biten haftada 3 milyar 458 milyon lira artarak 415 milyar 470 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 184 milyar 246 milyon lirası konut, 5 milyar 826 milyon lirası taşıt ve 225 milyar 396 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 6 milyon lira azalarak 377 milyar 359 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,9 artarak 115 milyar 166 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 233 milyon lirası taksitli, 64 milyar 933 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 124 milyar 648 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 83 milyar 564 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

REKLAM

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 386 milyon lira artarak 582 milyar 661 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
EKONOMİ
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Fitch: Türkiye ekonomisi etkileyici bir şekilde direnç gösterdi
EKONOMİ
Fitch: Türkiye ekonomisi etkileyici bir şekilde direnç gösterdi

'Enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecek'
EKONOMİ
'Enflasyonda belirgin bir düşüş kaydedilecek'
Destek ödemeleri başlıyor

Destek ödemeleri başlıyor

​Tarım Bakanlığı 395,9 milyon TL ödeme yapacak.
Sınır boyu terör tahkimatı

Sınır boyu terör tahkimatı

Yeni Şafak, PKK'ya yapılan sevkiyatın detaylarına ulaştı.
600ün altına düştü

600'ün altına düştü

Terör örgütü ​PKK'nın dağ kadrosuna büyük darbe.
Altta yangın<br>üst katta çekim

Altta yangın
üst katta çekim

​Fotoğraf çılgınlığında gelinen son nokta!
Enflasyon düşüyor <br>büyüme iyileşiyor

Enflasyon düşüyor
büyüme iyileşiyor

Fitch'ten Türk ekonomisine ilişkin açıklama.
Seferberlik başladı

Seferberlik başladı

​İzmir'de yanan orman alanı şubata kadar ağaçlandırılacak.

Bu gece<br>terk edecek

Bu gece
terk edecek

Atmosfere salınan gazlar paniğe neden olmuştu.
Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

​425 şehit yakını ve gazinin ataması gerçekleşti.
Nefes kesen 1 gün

Nefes kesen 1 gün

6 ay süren çok sayıda zorlu eğitimden geçiyorlar.
43 aile nöbette

43 aile nöbette

​HDP binası önündeki eyleme katılan aile sayısı artıyor.
'Güneş' açtı

'Güneş' açtı

​Milliler dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi.
Pişman ettirdi

Pişman ettirdi

Galatasaray, 'gol makinesi'ni elinden kaçırmış.
4 bin<br>kaçak tespit edildi

4 bin
kaçak tespit edildi

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel bir ekip kurdu.
Ünlüler 'birlikte yapalım' dedi

Ünlüler 'birlikte yapalım' dedi

Sanatçılar Darülaceze kampanyasına konser gelirlerini bağışladı.
Patriotlar koruyamıyor

Patriotlar koruyamıyor

Suudi Arabistan'a yönelik saldırı sonrası tartışmaya açıldı.
İlçe halkı şokta

İlçe halkı şokta

Denizden çuval çuval topladılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.