Ekonomi Fitch Türkiye ekonomisi etkileyici bir şekilde direnç gösterdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fitch: Türkiye ekonomisi etkileyici bir şekilde direnç gösterdi

Fitch Ratings’in EMEA Ülke Notları Grubu Direktörü Parker, "Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir şekilde direnç ve esneklik gösterdi” dedi.

Haber Merkezi AA
Fitch Ratings
Fitch Ratings

Fitch Ratings’in Londra’da düzenlenen Küresel Konferansı'nda konuşan Fitch Ratings’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, “Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

Parker, Türkiye'de genel ekonomik görünümün iyileştiğine işaret ederek, “Türkiye’de bazı temeller halen son derece güçlü; kamu bilançosu, düşük kamu borcu gibi. Özel bankalar görece iyi durumda. Özel sektör esnek ve dinamik . Ayrıca Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir şekilde direnç ve esneklik gösterdi” dedi.

Enflasyon düşüyor büyüme iyileşiyor

Türkiye’nin cari açık ve enflasyon verilerini de değerlendiren Parker, “60 milyar dolarlık cari açık ortadan kaldırıldı ve şu anda cari fazla veriliyor. Ayrıca bunu finanse etmeleri için gereken sermaye akışını çekmekte hiç zorluk yaşamadılar. Geçen sene bu zamanlarda bu konuda şüpheler vardı. Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor” ifadelerini kullandı.

Parker konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin toplam rezervine odaklanıyoruz. Bunun daha önemli bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde. Net döviz rezervi ise 30 milyar dolara yakın. Bunun sebebi kamunun dış borcu yükümlülükleri görece düşük seviyede. Finansman yükümlülüklerini büyük çoğunluğu özel sektöre, şirket ve bankalara ait. Biz toplam rezervin daha önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz.”

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Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin olası riskleri de sıralayan Parker, kamu borcunun milli gelire oranının bu yıl sonunda yüzde 4 seviyesine yaklaşmakta olduğunu, bankaların varlık kalitesinde bozulmanın görüldüğünü belirtti.

Ed Parker, yerel ve dışsal politik belirsizliklerin, ABD’nin uygulayabileceği olası yaptırımların, Suriye ve Orta Doğu’daki olumsuzlukların potansiyel riskler arasında olduğunu söyledi.

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