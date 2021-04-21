Bankalar Birliği’nin yeni başkanı Alpaslan Çakar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, '128 milyar dolar' iddialarına tane tane cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi elvan, katıldığı bir televizyon programında 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Elvan, 'Zaten günlük olarak siz Merkez Bankasının bilançosunda ne olduğunu rahatça görebiliyorsunuz. Ne kadarlık bir döviz satım alım işlemi gerçekleştirilmişse bunları görebilme imkanınız var. Bu tamamıyla açık ve şeffaf.



Bunun örnekleri de var muhabir banka aracılığıyla döviz alım ve satım işlemleri gerçekleştiriliyor. Kasım ayından bu yana döviz alım satım işlemi söz konusu olmadı. Tüm bilgiler Merkez Bankasının kayıtlarında yer alıyor.



Bu yöntemi tartışabilirsiniz ama hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. kimsenin burada yolsuzluk yapması söz konusu değildir. Elbette bunu politika aracı olarak kullanabilirsiniz ama kimseyi burada yolsuzlukla kesinlikle suçlayamazsınız.' ifadelerini kullandı.