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Ekonomi Bankalar Birliğinin yeni başkanı Alpaslan Çakar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankalar Birliği’nin yeni başkanı Alpaslan Çakar

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar seçildi. Başkan vekili ise Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih oldu.

Haber Merkezi İHA
Bankalar Birliği’nin yeni başkanı Alpaslan Çakar
Alpaslan Çakar

Türkiye Bankalar Birliği’nde (TBB) Alpaslan Çakar dönemi başladı. TBB'den yapılan açıklamada Çakar’ın yönetim kurulu başkanlığı görevine, Abdi Serdar Üstünsalih’in de başkan vekilliğine seçildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Bankalar Birliği’nin, 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih’in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

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