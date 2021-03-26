Ekonomi Türkiye Bankalar Birliğinden Hüseyin Aydın açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Bankalar Birliği'nden Hüseyin Aydın açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bugün itibarıyla görevini tamamlamıştır" denildi. Aydın, bugün yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini devredecek.

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Türkiye Bankalar Birliğinden Hüseyin Aydın açıklaması
Hüseyin Aydın

Türkiye Bankalar Birliği, "Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bugün itibarıyla görevini tamamlamıştır" açıklamasını yaptı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bugün yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini devredecek.

Yaklaşık 10 yıldır görevdeydi

Aydın, 5 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yapıyordu.

Ziraat Bankası'ndan istifa iddialarına yalanlama

Ziraat Bankası, Aydın'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı. Bankadan yapılan açıklamada, "Hüseyin Aydın görevini devredecektir, istifaen ayrılması söz konusu değildir" denildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini devrediyor
EKONOMİ
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini devrediyor
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