Türkiye Bankalar Birliği'nden Hüseyin Aydın açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği, "Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bugün itibarıyla görevini tamamlamıştır" açıklamasını yaptı.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bugün yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini devredecek.
Yaklaşık 10 yıldır görevdeydi
Aydın, 5 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yapıyordu.
Ziraat Bankası'ndan istifa iddialarına yalanlama
Ziraat Bankası, Aydın'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı. Bankadan yapılan açıklamada, "Hüseyin Aydın görevini devredecektir, istifaen ayrılması söz konusu değildir" denildi.